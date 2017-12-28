Süpersonik Uçak Devri Başlıyor

Jet devri artık sona eriyor; işte 21. yüzyılın Concorde'u olacak süpersonik uçaklar!

Süpersonik Uçak Devri Başlıyor

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Süpersonik Uçak Devri Başlıyor

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