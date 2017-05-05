Surface Arc Mouse: Microsoft'un En Özel Faresi!
Microsoft, Surface Laptop'un yanında, sessiz sedasız yeni ve özel bir fareyi de piyasaya sürüyor!
Microsoft'un geçtiğimiz gün eğitim tabanlı basın etkinliğinde yapılan tüm büyük açıklamaların yanı sıra – Suface Laptop da bu açıklamaların arasındaydı – firma aynı zamanda küçük ama oldukça etkileyici bir ürünü de tanıttı: Yeni Surface Arc Mouse.
Bu ürün temel olarak altı yıl önce tanıtılan Arc Touch Mouse'un Surface markası ile yenilenmiş sürümü. Tabii ki aradan geçen zaman ile beraber, ürüne bazı yeni ve önemli eklemeler de yapılmış.
İlk Arc Touch Mouse'un temel satış noktalarından biri, tamamen düz bir şekle katlanabilmesi ve böylelikle kolay bir şekilde taşınırken, kullanılacağı zaman eğimli formuna dönüşebilmesiydi. Aynı özellik, doğal olarak yeni modelde de mevcut.
Orijinal farenin aldığı temel eleştirilerden biri, eğimli formda durmasını sağlayan mekanizmanın pek güvenilir olmamasıydı ancak yeni Surface Arc Mouse ile beraber Microsoft, hem tasarımı hem de ürün kalitesini genel olarak arttırmış durumda.
Bir diğer büyük değişiklik ise fare tekerleği olarak çalışan sadece merkezi bir dokunmatik çizgi yerine, farenin ön kısmının tamamının dokunmatik bir yüzey olarak çalışması ve çeşitli hareket komutları için kullanılabilmesi.
Doğal olarak bu yeni fare, yeni tanıtılan Surface Laptop ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve farklı renk seçenekleri ile sunuluyor.
Fiyat 80 dolar olarak belirtilmiş durumda ve şu anda ABD'de ön siparişler için hazır. 15 Haziran tarihinde de dağıtımına başlanacak...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın