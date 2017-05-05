Surface Arc Mouse: Microsoft'un En Özel Faresi!

Microsoft, Surface Laptop'un yanında, sessiz sedasız yeni ve özel bir fareyi de piyasaya sürüyor!

Surface Laptop ile beraber bir de fare tanıtıldı..

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