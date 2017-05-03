Surface Laptop, Microsoft Tarafından Tanıtıldı!
Microsoft, yeni laptop'u Surface Laptop'u tanıtarak çok konuşulan cihazı gerçeğe dönüştürdü!
Sızıntıların söylediği sonunda gerçek oldu ve Microsoft, Surface Laptop'u resmi olarak tanıttı.
Surface Laptop, Microsoft'un diğer cihazlarının aksine kapaklı, tablet modu bulunmayan bir cihaz. Surface Book'un 13,5 inç'lik PixelSense ekranını ve Surface tabletlerin mikrofiber kaplı klavyelerini örnek alan laptop, Microsoft'a göre şimdiye kadar bir laptop'ta bulunan en ince dokunmatik LCD modülünü içeriyor.
Laptop'un gövdesinde magnezyum ve İtalya'dan ithal edilen Alcantara maddesi alaşımı bulunuyor. Microsoft, kullandığı farklı maddelere rağmen cihazın üzerinde herhangi bir ek noktası veya vida görmeyeceğinizi söylüyor. Benzer şekilde klavyenin arka ışığı da herhangi bir şekilde dışarıya sızıntı yapmıyor.
1,5mm'lik tuş hareket alanı, sık yazı yazanların hoşlanacağı bir özellik. Diğer Surface'lerde olduğu gibi Surface Laptop da Surface Pen'i ve Dial'ı destekliyor.
Cihaz, en son (yedinci nesil) Intel Kaby Lake Core i5 veya i7 işlemciyi kullanıyor. Microsoft, PCIe SSD'yi ilk kez direkt olarak anakarta yerleştirdiğini ve bu sayede depolama alanını artırdığını iddia ediyor. 14,5 saat pil ömrü vadeden laptop, dört renkle ön-satışa sunulmuş durumda. Core i5'li modellerin fiyatı, 999 dolardan başlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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