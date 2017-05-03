Surface Laptop, Microsoft Tarafından Tanıtıldı!

Microsoft, yeni laptop'u Surface Laptop'u tanıtarak çok konuşulan cihazı gerçeğe dönüştürdü!

Surface Laptop, Microsoft Tarafından Tanıtıldı!
Surface Book gibi, ama tablet modu yok

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