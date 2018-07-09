Surface Phone İçin İmza Toplanıyor!
Microsoft'un yıllardır konuşulan ancak hala gerçeğe dönüşmeyen Surface Phone'u için kullanıcılar harekete geçti!
Microsoft'un Surface markalı telefonunu bekleyenler, artık sabredemiyor. Bir grup Microsoft hayranı, teknoloji devi üzerinde baskı kurmak için internet üzerinde imza toplamaya başladı.
Haberi yayına hazırladığımız sırada 9.700 imzaya ulaşmış bulunan kampanya, ilgi çekmeyi başarmış görünüyor. Yine de toplanan imzaların Microsoft'ta bir etki oluşturmaya yetip yetmeyeceğini bilmiyoruz. Kampanyayı başlatan Zachary Hinski, "sızıntılardaki resimlerdekine benzerse, böyle bir telefona 799-999 dolar verebilirim," diyor. Hinski, kampanyanın ciddi bir ivme kazanması halinde Microsoft'un "harekete geçmek zorunda kalacağını" söylüyor.
Surface Phone'la ilgili dedikodular, teknoloji dünyasında yıllardır dolaşıyor. Cihazla ilgili bazı ipuçlarına Windows 10'un kodlarında rastlamış, konsept görüntülerini internette görmüştük. Microsoft'un patent başvuruları da Surface Phone'un gerçek olabileceğini gösteriyordu. Windows Phone'un düşüşü bu telefonun çıkış ihtimalini iyi etkilemedi ancak firma, Surface serisi donanımlar üretmeye devam ediyor ve gelecekte mobile dönme olasılığı yüksek.
Zeynel A. Öztürk
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