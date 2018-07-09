Surface Phone İçin İmza Toplanıyor!

Microsoft'un yıllardır konuşulan ancak hala gerçeğe dönüşmeyen Surface Phone'u için kullanıcılar harekete geçti!

Surface Phone İçin İmza Toplanıyor!

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