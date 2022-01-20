Sürpriz Yok: En Çok Üretilen Katlanabilir Akıllı Telefon Belli Oldu!

Samsung, her ay daha fazla katlanabilir akıllı telefon üretiyor. Geçtiğimiz aralık ayı Samsung'un şimdiye kadarki en çok katlanabilir akıllı telefon ürettiği 2'inci ay olurken, en çok üretilen telefon ise Galaxy Z Flip 3 oldu.
Samsung, Aralık 2021'de yaklaşık 1.4 milyon ünite katlanabilir akıllı telefon üretti. Bunun yaklaşık 1 milyon adedi yalnızca Galaxy Z Flip 3 olurken, bu rakamın 2022 yılı boyunca artması bekleniyor.
En büyük katlanabilir akıllı telefon pazarlarından Kore, Avrupa ve ABD'de bulunan Samsung, özellikle ABD'de taleplerin yıllık bazda artmasından oldukça memnun. Öte yandan Avrupa'da da 2022'nin ilk çeyreğinde trendin artmasını bekleyen Samsung, üretimini 1.5 milyon birimi geçecek şekilde arttırmanın hesaplarını yapıyor.
Katlanabilir akıllı telefon pazarında 2020 ve 2021 yıllarını bölgeler bazında karşılaştırdığımızda, özellikle ABD'de talebin büyük oranda arttığı görülürken, diğer bölgeler biraz doygunluk seviyesine ulaşmış gibi görünüyor. Buna karşın Kanada'da da talep artmış durumda. Kuşkusuz bu grafik, Samsung'un bu yıl içinde tanıtması beklenen Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4 ile değişecektir.
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