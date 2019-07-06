Sürünen İnternet Hızının Sorumlusu Modem mi?
Yeni bir araştırma, servis sağlayıcınızın size vaat ettiği internet hızının uzağında kalmanızın nedenini gösteriyor!
Bağlantınızın iddia ettiği hıza ulaşamıyorsanız, bunun nedenlerinden biri modeminiz olabilir.
Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) tarafından yapılan bir araştırma, servis sağlayıcılar tarafından dağıtılan modemlerin fiberden-düğüme/binaya (FTTN / FTTB) bağlantılarda 100Mbps hızlarına ulaşamadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu modemlerden bazılarının Wi-Fi performansı da kötüydü. Bu ise indirme hızlarının daha da düşmesi demek.
11 üreticiden ve 10 servis sağlayıcısından 43 modemin test edildiği araştırmada hiçbir modemin 450 metre bakır kabloda (FTTN bağlantı için ortalama bakır uzunluğu) 100Mbps indirme hızına ulaşamadığı tespit edildi. Wi-Fi performansında ise modemlerin yüzde 30'u, 5 metrelik menzilde ve 2,4GHz bağlantıda 100Mbps'ye ulaşamadı. 2,4GHz uzun menzil için daha iyi bir bağlantı olarak değerlendirildiğinden bu durum şaşırtıcı. Testler, 5GHz Wi-Fi'nin 2,4GHz'yi geçtiğini gösterdi.
ACMA'dan Nerida O'Loughlin, kullanıcılara yeni bir bağlantıya imza atmadan önce sağlanan modemin performansı hakkında soru sormalarını ve bilgi edinmelerini önerdi.
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