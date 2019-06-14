Suya Düşen Telefonu veya Tableti Kurtarma
Telefonunuz veya tabletiniz suya düşerse, onu kurtarma ihtimaliniz yüksek. Peki tam olarak ne yapmalısınız?
Bu yazımız daha çok su geçirmezlik özelliği olmayan telefonlar ve tabletler için. Ancak suya dayanıklılığın da bir sınırı var ve telefonunuz, belirli bir süre sonrasında veya derin suda, suyun içeri girmesine izin verebilir.
Telefonunuz veya tabletiniz sizi endişelendirecek kadar suya maruz kaldıysa, ilk olarak onu kapatın. Bugünlerde telefonların çoğunun pili sökülmüyor, ancak sökülebilen bir pile sahipseniz pili de çıkarın. Hızlı davranmaya çalışın çünkü bunları hızla yapmazsanız, cihazınız kalıcı olarak hasar görebilir.
Şimdi SIM kartı ve varsa microSD kartı çıkartıp, kuru bir yüzeyde, kağıt havlunun üzerinde bırakarak kurutun. Kartları çıkardıktan sonra, bu yuvalarda bulunan suyu kağıt mendille kurutun. Ekranın kenarlarındaki suyun kuruduğundan emin olun, bunun yanında telefonun veya tabletin her yanındaki yuvaları vs. kontrol edin.
Telefonun içini açmak herkese göre olmadığından, mümkün olduğu kadar dışarıdan görünen suyu kurutmaya çalışın. Dahası telefonu açmak, suyun daha da derinlere ulaşmasına yol açabilir.
Peki telefonun veya tabletin içindeki suyu nasıl kurutacaksınız? İşte bunun için izleyebileceğiniz 4 yol.
1. Bir Kase Pirinç
İçerisine su sızan telefonunuz veya tabletiniz için belki de en iyi çözüm, pirinçle dolu bir kap. Pirinci cihazın sığacağı büyüklükte bir kaba doldurun ve cihazın pirincin içinde her yönden yaklaşık 2 cm içeride olmasına dikkat edin. Sabırlı olun ve telefonu sabaha kadar pirincin içinde bekletin. Bu şekilde nemin neredeyse tamamını ortadan kaldırmış olacaksınız.
2. Bolca Silika Jeli
Elektronik cihazlardan çıkan bu jel paketlerini biriktirdiyseniz, telefonu veya tableti bunlarla dolu bir kutuya koyun. İstifçiliğinizin boşa gitmediğini umarak sabah kalktığınızda telefonu açmayı deneyebilirsiniz.
3. Son Çare: Saf Alkol Kullanın
Bazı kullanıcılar, izopropil alkol kullanarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar. Alkol suyu yerinden çıkardığından ve sonunda buharlaşıp gittiğinden, nemden kurtulmuş olacaksınız. Diğer çözümler işe yaramadıysa bunu deneyebilirsiniz, ancak cihaz nemden hasar gördüyse, bunu yapmanız hasarı geri almayacak.
Bu yöntemler sırasında cihazınızın sorunsuz bir biçmde çalışması, biraz şanslı olduğunuzu gösteriyor. Biraz çünkü nemin vereceği hasar, daha sonra da kendini gösterebilir. Şanslıysanız, cihazınızı eskisi gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.
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