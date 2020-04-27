Swift 7 ve Swift 5 İçin Büyük İndirim Fırsatı!

Kolay taşınabilirlik, uzun pil ömrü ve dokunmatik ekran başta olmak üzere fonksiyonelliği ile kullanıcıların tercihi olan Acer Swift 7 ve Swift 5, zarif tasarımlarıyla konforlu bir kullanım vadediyor. 14 inç ekranlı Swift 7 ve Swift 5, 1 kg'dan daha hafif gövde tasarımları ve sunduğu kullanıcı deneyimi ile dikkat çekiyor. Daha önce duyurulan Nisan ayı özel indirim kampanyasını başlatan Acer, her iki modelin fiyatlarında da 1.000 TL'yi aşan indirimler sunuyor.
Swift 7: İnce ve Dayanıklı
Ultra ince çerçeveli tasarımıyla yüzde 92'lik ekran gövde oranı sunan ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar Swift 7'nin ağırlığı yalnızca 890 gram. Cihaz, magnezyum lityum ve magnzeyum alüminyum alaşımlarından üretilen kasasıyla da oldukça dayanıklı. Cihazın ince tuşlu klavyesi ve Corning Gorilla Glass cam touchpad'i de tasarıma katkı yapan ayrıntılar olarak göze çarpıyor.
Swift 7'nin IPS teknolojisine sahip 14 inç Full HD dokunmatik ekranı canlı ve kristal netliğinde görüntüler oluştururken %100 sRGB/%72 NTSC renk gamı ve 300 nit parlaklık sunuyor. Ekran ayrıca Corning® Gorilla® Glass 6 katmanı sayesinde ekstra dayanıklılık kazanıyor. Kullanıcıların sunumlar, tablolar ve hatta yoğun işlem gücü gerektiren tasarım araçlarında en yüksek performansı alması için tasarlanan cihaz 8. Nesil Intel® Core™ i5-8200Y işlemciye sahip. 256 GB kapasiteli, hızlı PCIe depolama ve 8 GB LPDDR3 RAM gibi teknik detaylarıyla dikkat çeken cihazda Thunderbolt™ 3 destekli iki adet USB Type-C girişi ve DisplayPort 1.2 gibi bağlantı seçenekleri de hem çevre ekipmanları hem de farklı cihazlarla bağlantı için kullanıcılara destek oluyor.
Swift 5, Hafif ve İnce Tasarımıyla Hem Fonksiyonel Hem Estetik
14 inç boyutunda, Full HD IPS dokunmatik ekranlı Swift 5 de etkileyici ve zarif tasarım konusunda en az Swift 7 kadar iddialı. Yalnızca 970 gram ağırlığında ve 14,9 mm inceliğinde olan ultra hafif dizüstü bilgisayar, 9,32 mm boyutundaki ince çerçevelere sahip. Böylece ekranda daha fazla içerik sığıyor ve kullanıcılar için ideal bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Fare ve diğer cihazları bağlamak için USB 3.1 Type-C Gen 1 (5Gbps'e ulaşan veri transferi, ekran çıkışı ve güç aktarımı), iki adet USB 3.0 (biri bilgisayar kapalıyken USB şarj özelliğine sahip) ve HDMI bağlantı seçenekleri bulunan Swift 5'te Intel Core Intel Core i5-8265U işlemci bulunuyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer'ın indirim kampanyası kapsamında Swift 7'yi 8.599 TL; Swift 5'i ise 5.999 TL fiyat etiketiyle bulmak mümkün.
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