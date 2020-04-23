Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Store'da Ortaya Çıktı

Samsung, kısa sürede arka arkaya çok sayıda model tanıttı. Özellikle Galaxy A ailesini çeşitlendirmesi ile beraber yelpazeyi genişleten Samsung, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve ayrıca S10 ve Note 10 Lite sürümleriyle de beraber ek çok kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Galaxy Note 20'ye ise henüz süre var. Ancak sızıntılar tabii ki gündeme geliyor.
Galaxy Note 20 hakkında gelen yeni detay, Galaxy Store'da ortaya çıkmış. Bir kullanıcının Samsung Rewards bölümünde gezinirken fark ettiği görsel, hemen yukarıdaki gibi görünüyor. İlk bakışta dikkati çekmiyor olabilir, ancak ortada duran telefon muhtemelen Galaxy Note 20.
Önde duran telefon Galaxy S10 Plus olurken, arkada gizlenen telefon ise Galaxy S20. Ortadaki ise, Galaxy Note 10'a benzeyen, ancak ekranında delikli kamera bulundurmayan bir model ve bu haliyle Galaxy Note 20 olduğu düşünülüyor.
Detaylarda ayrıca telefonun sağ kenarında fiziksel tuşların da bulunmadığını görebiliyoruz. Samsung'un Galaxy Note 20'de fiziksel tuşları kaldıracağına yönelik sızıntılar vardı. Ayrıca kamerayı da artık ekran altına yerleşik olarak sunacağı da düşünülüyordu. Bu ipuçlarından da yola çıkarak Galaxy Note 20'nin gördüğümü şekilde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.
Öte yandan ön kameranın ortada değil de, sol köşeye yerleştirilmiş olması da muhtemel elbette. Ancak buna ilişkin kesin bir şey söylemek için daha fazla bilgi gerekiyor.
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