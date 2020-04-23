Xiaomi'nin Galaxy Z Flip Stili Telefonu Geliyor

Akıllı telefonların son birkaç senede yaşadığı en önemli gelişme, muhtemelen katlanabilen telefonların ortaya çıkması oldu. Adeta daha önce keşfedilmemiş bir alan bulan telefon üreticileri, farklı fikirlerini konseptler üzerinde deniyorlar.
Çin merkezli üretici Xiaomi, geçen sene bir katlanan telefon patenti almıştı, ancak o dönemde her şey bir patentten ibaret idi. Şimdi ise yeni raporlar, firmanın gerçekten de Samsung Galaxy Z Flip'e benzer bir telefon için çalıştığını söylüyor. Raporlara göre Xiaomi, katlanan OLED ekranlar için Samsung ve LG'den üretim talebinde bulundu. Firmanın BOE ve CSOT gibi Çinli firmalar yerine, daha kaliteli olduğu söylenen Güney Koreli firmaların ekranlarına yöneleceği anlaşılıyor. BOE'nin Huawei Mate X katlanan cihazlarının ekranını sağladığı biliniyor.
Xiaomi'nin aynı Galaxy Z Flip'te olduğu gibi ince bir plastik katmanının altında çok ince bir OLED ekran kullanacağı söyleniyor. Bu esnek ekranın iç kısımda olacağı ve açıldığında normal telefon gibi kullanılacağı belirtiliyor. Bu arada önceki patent, telefonda bildirimleri gösteren bir dış ekranın da bulunacağını iddia ediyordu.
Yeni telefonun üretiminin senenin ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Telefonun 2020'nin sonunda veya önümüzdeki senenin başında satışa sunulması muhtemel, ancak diğer teknik özellikleri konusunda şimdilik elimizde kayda değer bir bilgi yok.
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