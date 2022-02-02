Tablet Pazarında Değişen Bir Şey Yok: Apple Yine Açık Ara Yaptı!

Apple, tablet pazarındaki hakimiyetini sürdürüyor. Samsung Galaxy Tab A8 gibi düşük maliyetli tabletlerin piyasada yaygın olarak bulunmasının bile, insanların iPad'lere yönelmesini engelleyemediği görülüyor. Pazar araştırma firması IDC tarafından elde edilen veriler de, Apple'ın bu hakimiyetini açıkça doğruluyor.
2021 yılının 4. çeyreğinde Apple, pazar payının %38'ini ele geçirerek 17,5 milyon tablet sevk etti. Bu, geçen yılki 19,1 milyon tabletten daha düşük, ancak yine de etkileyici bir rakam. Samsung, 7,3 milyon tablet ve %15,9 pazar payı ile ikinci sırada yer alırken, onu sırasıyla 4,6 milyon, 3,6 milyon ve 2,5 milyon adet satan Lenovo, Amazon ve Huawei takip ediyor. Genel olarak 2021'in 4. çeyreğinde satılan tablet sayısı 2020'dekinden daha düşük.
2021 yılının geneline baktığımızda ise, Apple'ın performansı aşağı yukarı aynı görünüyor. 2021'de yaklaşık 57,8 milyon iPad satıldı. Onu 30,9 milyon adet ile Samsung izledi. Lenovo ve Amazon, kendisine yönelik yaptırımlara rağmen ilk beş tablet üreticisi arasındaki yerini korumayı başaran Huawei ile birlikte ilk beş sırayı tamamladı.
Yaklaşan Galaxy Tab S8 serisi, her ne kadar iPad'leri zorlamak için gerekli her şeye sahip olsa da, piyasada anlamlı bir etki yaratması pek mümkün görünmüyor. Zira daha önceki üst seviye Galaxy Tab tabletler de oldukça başarılı cihazlardı ama Apple'ın hakimiyetini engellemekte başarılı olamadılar.
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