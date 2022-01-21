iPhone SE 3 ve iPad Air 5 Ne Zaman Gelecek? Belli Oldu Gibi...

Bir süredir iPhone SE 3 ve iPad Air 5'in 2022'nin başlarında piyasaya çıkacağıyla ilgili söylentiler vardı. Gelen yeni bilgilere göre bu söylentiler doğru çıkacak, zira ürünler model numaraları ile listelendi.
Fransız sitesi Consomac tarafından tespit edilen bilgilere göre; A2595, A2783 ve A2784 model numaralarına sahip iPhone'lar ile A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 ve A2777 model numaralarına sahip iPad'ler listelenmiş. Listelerde başka bir ayrıntı yer almıyor. Ancak bu tip listelerin yayınlanması, ürünlerin piyasaya çıkmaya oldukça yakın olduğunun bir işaretçisi olarak kabul ediliyor.
Öte yandan farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone SE 3 ve iPad Air 5 için verilen tarih mart ve mayıs ayları. Yani Apple'ın yeni iPhone SE 3 ve iPad Air 5'i mart ayı sonunda görebilir ya da mayıs ayına kadar bekleyebiliriz.
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