Tablet Pazarında İşler İyi Gitmiyor; Apple Liderliğini Koruyor!

Piyasa gözlemcisi Canalys'in raporuna göre, küresel tablet sevkiyatları 2021'in 3. çeyreğinde yıllık %15'lik keskin bir düşüş gördü ve bir bütün olarak PC pazarı (tabletler dahil) APAC (Asya Pasifik) hariç hemen her bölgede sevkiyatlarda düşüş yaşadı. Samsung, dünya çapında tablet sevkiyatları açısından yıllık bazda %20'lik büyük bir düşüş kaydetti, ancak şirket Apple'ın arkasında ikinci sırada yer almayı başardı.
Yılın üçüncü çeyreğinde, tüm büyük satıcılar tarafından dünya çapında tahmini toplam 37,7 milyon tablet sevk edildi. Tek başına Samsung, üç aylık dönemde bir yıl önceki 9,03 milyondan gerileme yaşayarak 7,2 milyon adete kadar düştü.
Dizüstü bilgisayarlar ve Chromebook'lar dahil taşınabilir sevkiyatları EMEA'da %27, Büyük Çin'de %14, Kuzey Amerika'da %24 ve Latin Amerika'da %1 düştü. Pazar, Asya Pasifik bölgesindeki sevkiyatlarda %23 artış yaşadı.
PC'ler hariç tablet pazarı söz konusu olduğunda, Samsung, %19,1'lik bir payla 2. sırada yer alıyor. Pazar %40,4 pay ile Apple tarafından yönetiliyor. Samsung'u, sevkiyatlar açısından sırasıyla %11,3, %7,4 ve %6,6'sını ele geçiren Lenovo, Amazon ve Huawei izledi.
Samsung, en iyi 5 Chromebook üreticisi arasında yer alamadı ve birleşik PC ve tablet gönderileri açısından Lenovo, Apple, HP ve Dell'in gerisine düştü...
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