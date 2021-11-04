Tablet Pazarında İşler İyi Gitmiyor; Apple Liderliğini Koruyor!

Samsung, Android tablet pazarında liderliğini korusa da, genele bakıldığında Apple'ın çok gerisinde kalmaktan kurtulamadı...

  • Levent Öztürk
Tabletlerde işler iyi gitmiyor

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