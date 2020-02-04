Tablet Piyasası Küçülürken, İki Dev Şirket Parladı!

Yeni gelen istatistikler, tablet piyasasının hareketsiz bir 2019 geçirdiğini gösterdi.
IDC analistleri, 2019'da tablet satışlarının önceki yıla kıyasla yüzde 1,5 gerilediğini, bazı firmaların ciddi bir darbe aldığını tahmin ediyor. Tablet piyasasının parlayan yıldızları ise Apple ve Amazon'dan ibaret. İki firmanın pazar payının sırasıyla yüzde 34,6 ve yüzde 9'a yükseldiği gözleniyor. Samsung, Huawei ve Lenovo gibi devlerin ise pazar payının gerilediği gözleniyor. Araştırmacılar, tablet satışlarının 2019'da neden gerilediğine dair bir açıklama yapmasa da dördüncü çeyrek bazı ipuçları veriyor.
Apple'ın özellikle alt model tabletlerinin başarılı olduğu gözleniyor. İddiaya göre 10,2 inç iPad, Apple sevkiyatının yüzde 65'ini oluşturuyor. Amazon, ABD'de zorlansa da uygun fiyatlı Fire tabletlerinin Black Friday indirimleri sayesinde yükseldiği gözleniyor.
Samsung, klavyeli Galaxy Tab S6 ile başarılı olsa da, bununla diğer tabletlerindeki hızlı düşüşü telafi edememiş görünüyor. Huawei ve Lenovo ise kendi bölgeleri olan Asya-Pasifik'te başarılı olsalar da, aynı başarı Dünya'nın geri kalanında devam etmiyor.
İsmi geçen firmaların en azından bazılarının, düşen tablet satışları nedeniyle sorunun yaşayacağı açık. Sorunun nedeni, satışları tam olarak neyin yükselteceğinin açık olmaması.
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