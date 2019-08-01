Tanııtıldı: İşte Galaxy Tab S6 ve Özellikleri!
Galaxy Note 10 tanıtımını beklemeyen Samsung, yeni amiral gemisi tabletin Tab S6'yı resmi olarak tanıttı!
Galaxy Tab S6'nın Samsung'un 7 Ağustos'taki Galaxy Note 10 etkinliğinde tanıtılması bekleniyordu ancak firma, amiral gemisi tabletini bugün tanıttı.
Galaxy Tab S6, Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle gelen ve piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanmasıyla şaşırtan bir tablet. 10,5 inç 2560 x 1600 çözünürlüğe, 16:10 ekran oranına sahip AMOLED ekrana sahip cihazın 7.040mAh kapasiteli bir pili bulunuyor. Arka yüze baktığımızda, 13MP f/2,2 ana lens ve 5MP f/2,0 lensi görüyoruz. 8MP ön kamera ise 80 derece görüş açısına ve f/2.0 diyafram değerine sahip. Dahili depolama olarak 128GGB ve 256GB seçenekleriniz bulunuyor. Android 9 Pie ve One UI arayüzle gelen cihaz, microSD kart slotu, USB-C portu, Nano SIM slotu (sadece 4G modelde), her köşede dört hoparlör, cihazın diğer özellikleri arasında bulunuyor.
Yeni tabletin özellikleri arasında olmayan şey ise 3,5mm kulaklık girişi. Bluetooth S Pen ile gelen Galaxy Tab S6 için dilerseniz bir klavye (Samsung Keyboard Cover) satın alabiliyorsunuz.
Bu arada Galaxy Note 10'u bekleyenlere, telefonun 7 Ağustos'ta New York'taki Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını hatırlatalım. Tabletin bugün tanıtılması, Samsung'un Unpacked etkinliğinde telefona yoğunlaşmasını sağlayacak.
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