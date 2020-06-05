Take-Two Oyunlarında İndirim Kampanyası Başladı! İşte İndirimli Oyunlar!

Red Dead Redemption 2, GTA V, NBA 2K20, The Outer Worlds gibi birbirinden güzel ve yüksek inceleme puanlarına sahip Take-Two oyunları için bir ayı aşkın süreli indirim kampanyası başlıyor.

Take-Two Oyunlarında İndirim Kampanyası Başladı!

PlayStation Türkiye, 5 Haziran – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında seçili Take-Two PlayStation 4 oyunları için indirim kampanyasının başladığını duyurdu.

Rockstar Games'in en son oyunu olan, aldığı puanlar ve ödüllerle muhteşem bir başarı yakalayan Red Dead Redemption 2, indirim kampanyası boyunca 349 TL yerine 199 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. En iyi NBA simülasyon oyunu olarak anılan NBA 2K20 ve Amerikan güreşi oyunu WWE 2K20, 219 TL yerine 149 TL'den satılacak. Eleştirmenlerden yüksek puanlar alan aksiyon ve rol yapma oyunu The Outer Worlds 369 TL yerine 279 TL'den, tüm zamanların en çok sevilen oyunlarından GTA V Premium Edition ise 219 TL yerine 159 TL'den satılacak.

Take-Two indirim kampanyası kapsamındaki oyunlar şu şekilde:

Oyun Adı

Kampanya Fiyatı

The Outer Worlds

279 TL

Red Dead Redemption 2

199 TL

GTA V Premium Edition

159 TL

NBA 2K20

149 TL

WWE 2K20

149 TL

NBA 2K Playgrounds 2

99 TL

 

Tüm fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatlarıdır ve kutulu oyunlar için geçerlidir. Listeye yer alan tüm kutulu oyunlar, Take-Two indirim kampanyalı fiyatlarıyla Sony Center, OverGame, MediaMarkt, Teknosa, Amazon, D&R ve Vatan mağazalarında bulunabilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda!
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Sokağa çıkma yasağı iptal edildi
Elon Musk hakkında şaşırtıcı 17 bilgi! Hayatından en ilginç ayrıntılar
Bazı Uygulamaların Kaldırılmasını İsteyen Uygulamanın Kendisi Kaldırıldı
Samsung, Hand Wash ile Gerektiği Gibi El Yıkamayanların Peşine Düştü
İşte Google Play'de Bulunan Tehlikeli 3 Popüler Uygulama!

 

 