Take-Two Oyunlarında İndirim Kampanyası Başladı! İşte İndirimli Oyunlar!

Red Dead Redemption 2, GTA V, NBA 2K20, The Outer Worlds gibi birbirinden güzel ve yüksek inceleme puanlarına sahip Take-Two oyunları için bir ayı aşkın süreli indirim kampanyası başlıyor.