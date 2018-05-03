Tanıtıldı: LG G7 ThinQ Özellikleri
Ve nihayet LG, beklenen yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ'yu resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fazlası...
LG'nin uzunca bir zamandır beklenen yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ resmi olarak tanıtıldı. Telefon, daha önce gelen söylentilerde de belirtildiği gibi, çentikli bir tasarıma sahip.
LG, G7 ThinQ'nun yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkacağını söylüyor. Hatta daha da ileri giderek, yeni amiral gemisi telefonunu "akıllı telefonlarda üçüncü çağın başlangıcı" şeklinde tanımlıyor.
G7 ThinQ, 6.1 inç büyüklüğünde QHD+ "Super Bright" LCD ekrana sahip. Bu çözünürlük, 3.120 x 1.440 piksel anlamına geliyor. Ekran, 1.000 nit parlaklık sunuyor.
Telefonun kalbinde, Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisi bulunuyor. 64GB dahili bellek sunan modelde 4GB RAM yer alırken, 128GB'lık model 6GB RAM ile geliyor. Arka yüzdeki iki kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip (f/1.6 ve f/1.9).Ön kameranın çözünürlüğü ise 8 megapiksel (f/1.9).
Boombox hoparlörlerin, rakip telefonlara göre çok daha iyi bir performans sunduğu söyleniyor. Mikrofonun ses algılama menzili ise, LG'nin açıklamasına göre bugüne dek görmediğimiz kadar fazla.
USB-C girişinin yanında, 3.5mm kulaklık girişi de G7 ThinQ'da kendine yer bulmuş. Telefonun bataryası 3.000mAh kapasiteye sahip ve telefon, kutusundan Android 8.0 ile çıkıyor.
LG, şimdilik telefonun fiyatı ya da ne zaman raflarda olacağı konusunda bir bilgi vermiş değil. Ama şurası bir gerçek; fiyat, G7 ThinQ'nun diğer amiral amiral gemisi telefonlara iyi bir alternatif olup olamayacağını belirleyecektir.
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