Tanıtıldı: LG G7 ThinQ Özellikleri

Ve nihayet LG, beklenen yeni amiral gemisi telefonu G7 ThinQ'yu resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fazlası...

LG G7 ThinQ tanıtıldı

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