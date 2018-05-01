LG G7 ThinQ, Hoparlörleriyle Coşturacak

LG G7 ThinQ'nun hoparlörleri diğer akıllı telefonlardan tam 10 kat daha "gürültülü" olacak.

LG G7 ThinQ, hoparlörleriyle coşturacak

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LG G7 ThinQ, Hoparlörleriyle Coşturacak

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