Tanıtıldı: OnePlus 7 Özellikleri ve Fazlası

OnePlus, OnePlus 7 Pro ile birlikte daha küçük modeli olan OnePlus 7'yi de tanıttı. İşte özellikleri...

OnePlus 7 tanıtıldı

OnePlus, bugün düzenlediği etkinlikte, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 7 Pro ile birlikte OnePlus 7'yi de tanıttı. Telefon, performans açısından Pro modeli ile aynı özellikleri sunuyor ancak bazı küçük farkları da yok değil. Öncelikle, OnePlus 7'nin AMOLED ekranı 6.41 inç büyüklüğünde ve 1.080 x 2.340 piksel çözünürlük sunuyor. Pro'da ise 6.67 inç'lik ekranda 1.440 x 3.120 piksel çözünürlük bulunuyordu.

OnePlus 7'nin kalbinde Snapdragon 855 işlemci bulunuyor. Bu işlemciyi, 8 veya 6GB RAM destekliyor. 256GB depolama alanı sunan OnePlus 7 modellerinde 8GB RAM bulunurken, 128GB'lık modellerde bu 6GB'a düşüyor. Bu arada telefonda bellek kartı desteği bulunmadığını da belirtmekte yarar var.

OnePlus 7'nin arka kısmında iki kameradan oluşan bir sistem yer alıyor. bu kameralardan ilki 48 megapiksel çözünürlüğe sahipken, diğeri 5 megapiksel ile sınırlı kalmış durumda. Ön kamera ise yine 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. OnePlus 7 Pro'da yer alan pop-up kamera, bu modelse yerini çentiğe bırakıyor. 

OnePlus 7 Pro'da yer verilen 30W hızlı şarj, OnePlus 7'de bulunmuyor. Bunun yerine, 20W hızlı şarj teknolojisi kullanılmış. Bataryanın kapasitesi ise, OnePlus 7 Pro'nun 4.000mAh'ından daha düşük: 3.700mAh.

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