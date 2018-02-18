Tansiyon Ölçen Akıllı Saat mi Geliyor?

Samsung gelecekte bir gün, tansiyon ölçebilen bir akıllı saat yapabilir!

  • H. Hüseyin Öztürk
Tansiyon ölçen akıllı saat mi geliyor?

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