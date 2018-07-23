TAP TV ile surround ses için Bluetooth çözümü

TAP TV ile büyük ve kurulması zor surround ses sistemlerinin yerini Bluetooth hoparlörler alabilir!

TAP TV ile surround'a Blueooth çözümü

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