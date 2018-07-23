TAP TV ile surround ses için Bluetooth çözümü
TAP TV ile büyük ve kurulması zor surround ses sistemlerinin yerini Bluetooth hoparlörler alabilir!
TAP TV (Tempow Audio Profile TV) olarak adlandırılan ve Bluetooth kullanımı ciddi bir şekilde güçlendirebilecek yeni bir kablosuz standardı geliştiriliyor. Bu yeni standart ile herhangi bir Bluetooth hoparlörün, klasik bir surround ses sistemine yatırım yapmadan televizyonunuza bağlanarak gerçek bir ev sineması deneyiminin yaratılması mümkün olacak.
TAP TV, Bluetooth destekli televizyonlar ve set-üstü kutular ile çip veya işletim sistemi seviyesinde entegre olacak ve bunun anlamı da herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan Bluetooth hoparlörlerinize 3.1 veya 5.1 hoparlör surround ses aktarımı yapabilmeniz olacak.
Her ne kadar sistemin öne çıkan özelliği surround ses sistemi olsa da, TAP TV'nin tek yeteneği bu olmayacak. Ayrıca Bluetooth üzerinden çok dilli izleme özelliği ile de farklı Bluetooth kulaklıklara farklı dillerde ses verilerinin gönderilmesi mümkün olacak. Televizyona yardımcı olan bir mobil uygulama ile bağlı olan her bir kulaklık için özel bir ses profili oluşturabileceksiniz.
Tabi ki bu noktada belirtmek gerekiyor ki, henüz hiçbir TV üreticisi bu standarda geçiş yapmış değil ve tahmin edebileceğiniz gibi TAP TV standardının müşteriler tarafından kullanılmasından önce bu geçişin yapılması gerekiyor.
Tempow, daha önce de Motorola ile bir ortaklık kurarak mobil telefonların sinyal kaybetmeden aynı anda dört Bluetooth cihazına bağlanmalarına imkan veren bir sistem geliştirmişti.
Ancak Tempow telefonlarda istenen başarıyı göstermiş olmasa da, TAP TV ile televizyonlar için çok önemli bir problem ortadan kaldırılmış oluyor. Surround ses sistemleri genellikle hem bağlaması güç, hem de normal sistemlere göre çok daha pahalı ve bu sistemleri isteyen çoğu kişi, genellikle en azından bir Bluetooth hoparlöre sahip.
Ne yazık ki bir fikrin iyi olması, üreticiler tarafından kabul edileceği anlamına gelmiyor ve büyük TV üreticilerinin pek çoğunun kullanmanızı tercih edecekleri kendi ses çözümleri zaten bulunuyor.
Levent Öztürk
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