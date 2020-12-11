Tarihe Damgasını Vuran, Unutulmaz Laptop Modelleri

Yakın geçmişte pahalı fiyatları ve yetersiz performansları nedeniyle çok fazla kişiye ulaşamayan laptop'lar, yani dizüstü bilgisayarlar, günümüzde yoğun bir şekilde tercih ediliyor. İster standart bir kullanıcı olun, isterseniz de gerçek bir oyuncu olun, herkese uygun bir laptop modeli artık bulunabiliyor. Bu sebeple, satış rakamlarında da laptop'ların masaüstü PC'ler ile yarıştığını görmek pek sürpriz değil.
Tabii ki laptop'ların ilk zamanları bu kadar parlak değildi. Bugünün laptop'larına gelirken geride çok sayıda unutulmaz model bıraktık. Bu modellere, günümüzün laptop'larının ataları dersek herhalde abartmış olmayız.
Bu yazımızda, laptop tarihinde önemli bir yere sahip olan, günümüzün laptop'larına etkisi bulunan unutulmaz laptop modellerine göz atacağız. İşte bugünün laptop'larının unutulmaz ataları....
1981: Osborne 1, Dünyanın İlk Taşınabilir Bilgisayarı
Osborne 1, birçok çevre tarafından laptop'ların atası olarak tanımlanıyor. Osborne Computer'ın 1981'de piyasaya sürdüğü cihaz, 5 inç'lik bir ekran, iki disket sürücüsü, pil ve bütünleşik klavyeyle geliyordu. Biraz ağır olsa da (11 kg), önemli laptop özelliklerine sahipti. Cihazın o zamanki 1.795 dolarlık fiyatı, bugün 5.000 dolara denk geliyor.
1983: Grid Compass 1101, İlk Kapaklı Laptop
Gerçek anlamda laptop'a benzeyen ilk laptop, 1983'te satışa sunulan Grid Compass 1101 idi. Kapaklı tasarıma sahip cihazın taşınması daha kolaydı. 10.000 dolar fiyatla satılan cihazın bugünkü fiyatı 35.000 dolara denk geliyor.
1989: Compaq LTE ve Compaq LTE 286, İlk Notebook PC'ler
1989'da çıkan Compaq LTE ve Compaq LTE 286 çok daha küçüktü ve taşınması çok daha kolaydı. Cihazlar aynı zamanda dahili sabit disk ve disket sürücüsüyle gelen ilk laptop olma özelliğine sahiplerdi.
1989: Macintosh Portable, Apple'ın İlk Laptop'u
Apple'ın ilk laptop'u da 1989'da piyasaya sürüldü. Pek küçük ve taşınması kolay olmasa da, iyi bir pil ömrüne sahipti. Ekranı da hiç fena değildi.
1991: Apple PowerBook 100 Serisi, Yenilikçi Bir Laptop
Apple 1991'de bir dizi PowerBook laptop piyasaya sürdü. PowerBook 100, PowerBook 140 ve PowerBook 170, Apple'ın önceki taşınabilir bilgisayarlarına göre çok daha başarılıydı ve modern laptop'larda vazgeçilmez hale gelen birçok yeniliklçi işlevle geliyorlardı.
Örneğin cihazların klavyesi, cihazın arka yarısında bulunuyor, böylece size bileklerinizi dinlendirecek yer ayırıyordu. Cihazlarla beraber bir trackpad'in gelmesi de önemliydi. 1994'teki PowerBook 500 gerçek bir touchpad ile gelmiş, ilk kez Ethernet ağ adaptörü kullanmıştı.
1992: ThinkPad 700 - Güçlü ve İkonik Laptop
ThinkPad 700, klavyesinin ortasındaki kırmızı TrackPoint ile imleci kontrol etmenize izin veriyordu. Bu ikonik işlev, bugünkü ThinkPad'lerde hala bulunuyor. ThinkPad 700, o zamanki tüm laptop'lardan daha büyük olan 10,4 inç'lik renkli ekranı, 120MB sabit diski ve güçlü IBM 486 SLC işlemcisiyle bir laptop'un ne kadar iyi olabileceğini göstermişti.
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