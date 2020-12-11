Tarihe Damgasını Vuran, Unutulmaz Laptop Modelleri

Günümüzün ince, hafif ve uzun pil ömrü sunan laptop'larına gelinceye kadar, çok sayıda unutulmaz modeli geride bıraktık. İşte, bugünün laptop'larına esin kaynağı olan, unutulmaz laptop modelleri...