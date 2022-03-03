Tarihin En Çok Sorulan Sorularından Birini Tarihe Karıştıran Yenilik!

GetirYemek, tarihin en eski sorusu olan "Ne Yesem?" sorusuna cevap buluyor. Sektörde bir ilk olan "Ne Yesem?" özelliği ile kullanıcılara en uygun restoranlar sıralanıyor.