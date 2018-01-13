Tarihin ilk seks robotu yakında satışa sunulacak..

İnsanlık tarihinin ilk seks robotu Harmony, yakında satışa sunulmaya hazır olacak...

İlk seks robotu satışa çok yakın...

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