WhatsApp, Signal, Telegram ve Diğerleri: Dünya'da Durum Ne?

Güncellenen kullanıcı sözleşmesi ile Türkiye'deki kullanıcılarını kızdıran WhatsApp, alternatif uygulamalar Telegram, Sinyal ve diğerleri... Dünyada ve Türkiye'de en çok hangisi kullanılıyor; gelecekte Türkiye'de neler olabilir?