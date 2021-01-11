WhatsApp, Signal, Telegram ve Diğerleri: Dünya'da Durum Ne?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesi, özellikle Türkiye'de büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Temel olarak, WhatsApp'a (daha doğrusu sahibi olan Facebook'a) kişisel verilerimizi toplama ve üçüncü şahıslarla paylaşma hakkını vermemizi gerektiren yeni sözleşme sonrasında, WhatsApp'ı terk edip alternatif uygulamalara geçmek için yeni bir akım başlamış durumda. Türkiye'de Google Play ya da App Store'a göz attığımızda, bu akımın etkili olduğu rahatlıkla görülebiliyor. Her iki uygulama mağazasının en çok indirilenler listesinde başı, Telegram, Signal ve Bip gibi mesajlaşma uygulamaları çekiyor. Listelerin tepesinde yer almaya alışkın olan WhatsApp ise, ilk 10'da kendine yer bulamıyor.
Peki ama bizde durum böyleyken, Dünya'da neler oluyor? Önce gelin, hangi ülkede hangi uygulamanın 1 numara olduğuna bakalım.
Aslında, hangi ülkelerde kimin 1 numara olduğu konusu, çok da uzun sürecek bir konu değil. Zira WhatsApp, 15 ülke dışında kalan tüm ülkelerde 1 numara. Bu 15 ülke arasında Fransa, Portekiz, İskandinavya ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri, Avustralya, Çin ve Kuzey Afrika ülkeleri yer alıyor.
En Çok Kullanılan Mesajlaşma Uygulamaları
Peki ama dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uyguları hangileri, aylık aktif kullanıcı sayıları kaç? Biz WhatsApp'ı terk etmeye çalışırken dünyada neler oluyor? Statista'nın aşağıdaki tablosu, bu sorulara cevap veriyor.
WhatsApp, Tartışmasız Bir Numara
Statista'nın verilerin göre WhatsApp, aylık 2 milyar aktif kullanıcı ile dünyanın 1 numaralı mesajlaşma uygulaması. Zaten hızlı bir büyüme ile yoluna devam ederken 2014 yılında, 19 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp, böylece kendini Zuckerberg'in ellerinde bulmuştu. Zuckerberg, bu satın alma sonrasında kullanıcılara, verilerini paylaşmak gibi bir durumun söz konusu olmayacağı sözünü vermişti. Ama son kullanıcı sözleşmesi ile, bu söz ortadan kalmış gibi görünüyor.
İşin ilginç yanı ise, WhatsApp'ın bize imzalatmak istediği sözleşme, Avrupa Birliği ülkelerinde söz konusu değil. AB, kişisel verilerin gizliliği konusuna büyük önem veriyor ve teknoloji devlerine bu konuda göz dağı vermekten de çekinmiyor. Facebook gibi devler ise, bir yaptırımla karşılaşmamak için "ellerini kollarını sallayarak" hareket edemiyor.
İkinci Sırada Yine Facebook Var: Facebook Messenger
2011 yılında, Facebook Chat'ten "devşirilerek" ortaya çıkartılan Facebook Messenger, WhatsApp'ın yanında güçlü varlığını sürdürüyor. Facebook Messenger'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1.3 milyar. Messenger, Facebook'tan aldığı verileri sıklıkla kullanıyor. Yani Facebook Messenger'ı kullananlar, zaten yıllardır verilerini Facebook'a teslim ediyor.
Çin'in WeChat'i Üçüncü Sırada
Çinli Tencent tarafından geliştirilen ve yoğunlukla Çin'de kullanılan WeChat, bu sayede aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaşabiliyor. Tabi bunda, Facebook Messenger gibi bazı uygulamaların Çin'de yasaklı olmasının da etkisi var. Ama tüm bu başarıyı coğrafyaya da bağlamamak lazım. Özellikle Doğu Avrupa ve Asya'da, WeChat kullanıcılarının oranı hiç de az değil.
Yine Bir Çinli: QQ Dördüncü Sırada
WeChat tüm dünyada ilgi gören bir uygulama olsa da, QQ nerdeyse tamamen Çin içerisinde kullanılıyor. 1999 yılında yayınlanan QQ, 648 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip. WeChat'in aksine, kullanım için bir telefon numarası talep etmiyor. Çin'deki genç nüfus tarafından daha çok tercih edilen QQ, orta yaşlılar ve yaşlılar tarafından çok fazla tercih edilmiyor. Onların tercihi, genellikle WeChat'ten yana oluyor.
Snapchat, 433 Milyon ile Beşinci Sırada
Snapchat, her ne kadar bazıları tarafından "lite sosyal medya" olarak tanımlansa da, mesajlaşma konusunda belli bir ağırlığa sahip. Aylık 433 milyon aktif kullanıcı sayısı da bunun kanıtı. Özellikle genç kullanıcıların tercihi olan Snapchat, "Z kuşağını" Facebook'tan uzaklaştırma gibi iddialı bir hedefe de sahip.
Ve Altıncı Sıra: Telegram
Türkiye'deki "WhatsApp'ı silelim" furyasının en büyük kazananlarından biri olan Telegram, aslında WhatsApp'ın uzaktan kuzeni gibi görünüyor. 2013 yılında, Rus yatırımcı Pavel Durov tarafından kurulan Telegram, sunduğu hizmet ve olanaklarla WhatsApp'tan hiç de geride kalmıyor. Dahası, "gizli sohbet" adı altında bir de seçenek sunuyor. Bu seçenek yoluyla yapılan sohbetler, şirketin sunucularında tek bir iz bile bırakmıyor.
Signal
Open Whisper Systems'a ait Signal, her ne kadar dünyada en çok kullanılanlar arasında yer bulamasa da, son günlerde ülkemizde popüler olma yolunda ilerliyor. WhatsApp'ta kişi listesi şifrelenmezken, Signal'de bu liste bile şifreleniyor. Ses şifrelemesi ise, Zimmermann Gerçek Zamanlı Aktarma İletişim Protokolü'ne dayanıyor. Bu da, güvenliği ve gizliliği artıran en önemli etken.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, twitter'ın Üst Yöneticisi Jack Dorsey Signal'i WhatsApp'a karşı önermişti. Signal de WhatsApp'ın gizlilik kararı sonrası Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasına girdi.
Signal'in geliştiricilerinden The Signal Foundation'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı WhatsApp'ın kurucu ortaklarından olan ABD'li bilgisayar programcısı Brian Acton yapıyor. Acton, WhatsApp'ı satın alan Facebook'tan 2017 yılında uygulamaya yönelik görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılan bir isim.
BİP
Bip ise Turkcell tarafından geliştirilen yerli bir uygulama. Bip, WhatsApp'ın sunduğu imkanların neredeyse tümünü sunuyor. Bunlara konum paylaşma ve para transferi gibi özellikler de dahil.
Turkcell çatısı altındaki BiP, WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından Türkiye'de en çok indirilen 3 mesajlaşma uygulaması arasındaki yerini aldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile Turkcell'den yapılan açıklamaya göre metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor.
BiP'in kullanıcı sayısı son 24 saat içerisinde 1 milyon 124 bin kişi daha arttı. Dünya çapında 53 milyonun üzerinde indirilen BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.
WhatsApp'ın Türkiye'deki Geleceği
Yukarıdaki Dünya haritasında Türkiye'ye göz attıysanız, bizde de en çok kullanılan uygulamanın WhatsApp olduğunu görmüşsünüzdür. Türkiye'deki neredeyse her akıllı telefonda WhatsApp'ın kurulu olduğu bir gerçek. Ama yeni kullanıcı sözleşmesi "WhatsApp'ı silelim" kampanyaları sonrasında neler olacağını kestirmek pek kolay görünmüyor.
WhatsApp kullananların sayısı bir miktar azalacaktır, orası kesin. Ama bu azalışın çok büyük boyutlara ulaşıp ulaşmayacağını belirleyecek bazı etkenler var. Telegram, Signal ya da Bip gibi uygulamaların WhatsApp'tan geçiş yapanları ne kadar tatmin edeceği en büyük etken. Ayrıca birkaç kişinin WhatsApp'ı terk etmesi çok büyük bir fark yaratmaz; geçişin kitleler halinde gerçekleşmesi gerekiyor. Siz ve birkaç arkadaşınız WhatsApp'ı silse de, rehberinizdeki yüzlerce kişinin WhatsApp ile yola devam etmesi söz konusu olabilir ve bu da alternatif uygulamaların yayılması için büyük bir engel olacaktır.
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