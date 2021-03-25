WhatsApp Masaüstü Nedir, Nasıl Kullanılır? WhatsApp Web'den Ne Farkı Var?

WhatsApp Masaüstü Nedir? WhatsApp Masaüstü Nasıl Kurulur; Nasıl Kullanılır? WhatsApp Masaüstü ve WhatsApp Web Farkları Neler? WhatsApp Masaüstü mü, WhatsApp Web mi? Tüm bu soruların cevapları içeride...

WhatsApp Masaüstü Nedir, Nasıl Kullanılır?

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