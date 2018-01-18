Tartışmalı İşlev Kapatılabilecek
Apple'ın telefonunuzu yavaşlatması konusunda ikna olmadıysanız, iyi bir haberimiz var: Bu işlevi çok yakında kapatabileceksiniz!
Apple'ın pilleri eskimeye başlayan iPhone'ları sessizce yavaşlatması ve bunu itiraf etmesi, iPhone kullanıcılarını rahatsız etmişti. Bunun üzerine Apple bir dizi toplu davayla karşı karşıya kaldı. Şimdi ise Tim Cook, ABC News'a verdiği bir röportajda bu durumdan bahsetti.
Cook, tartışmalı işlevi savunurken, önümüzdeki ay yayınlanması beklenen bir sonraki iOS 11 güncellemesinde işlevi kapatmak için bir yol sunulacağını söyledi. Böylece yavaşlatma işlevini kapatabilecek, ancak eskiyen pil nedeniyle ani kapanmalar veya diğer sorunlarla karşılaşabileceksiniz.
Bunun yanında pil sağlığı, saydamlığı artırmak adına iPhone kullanıcılarına gösterilecek. Pil nedeniyle performansta yavaşlatma yapılıyorsa, bunun gerçekleştiğine dair açık bir uyarı görüntülenecek.
Cook, röportajında yavaşlatma işleviyle ilgili bir süre önce verdikleri kararı hatırlattı ve "biz bunun ne olduğunu söylemiştik," dedi. "Ama sanırım çoğu kişi buna dikkat etmedi. Belki biz de daha açık konuşmalıydık."
- Apple'ın yavaşlatma işiyle ilgili açıklamaları sizi hala tatmin etmiyorsa, belki de Android'li alternatiflere bakmalısınız.
Zeynel A. Öztürk
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