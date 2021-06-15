Tatil Planı Yaparken Siber Korsanların Ağına Düşmeyin

Pandemide online alışverişin artması siber korsanlara yaradı. Dünya genelinde ticaret sektörüne yönelik siber saldırılar %56 artarken, kimlik avcıları Covid-19 aşılarına olan ilgiyi de fırsat bildi, saldırı amaçlı e-postaların %40'ı aşı özelinde kurgulandı. Şimdi ise tatil için pusuya yatmış durumdalar. Peki, ne yapmalı?