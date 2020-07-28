Tatildeyken Evin Güvenliği Nasıl Sağlanır? İşte Önemli Tüyolar!

Tatile çıktığınızda veya evden uzaktayken aklınız evde kalmasın istiyorsanız, işte size evinizi güvene almak için önemli tavsiyeler.

Tatildeyken Evin Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Tatil mevsimi geldi; pek çok kişi tatil planları yapmaya başladı. Yazlığı olanlar yazlıklarına gitti ya da gidecek. Yılın yorgunluğu, pandeminin yarattığı ekstra stres tatil sırasında atılmaya çalışılacak. Ama tatilin zehir olmaması için geride bırakılan evin güvenliği de ayrı bir sorun. Bu sorun için alınabilecek önlemler arasında akıllı ev ürünleri kullanımı da bulunuyor. Bulut destekli güvenlik kameraları, akıllı prizler gibi ürünlerle uzaktayken de evleri kontrol edebilmek ve güvende tutmak mümkün.

Ağ ürünleri pazarının lider oyuncusu TP-Link, akıllı ev ürünleri de üretiyor. TP-Link'in kameraları ve akıllı prizleri kullanılarak daha huzurlu bir tatil yapılabiliyor. Örneğin Tapo C200 model ev güvenlik kamerası ile evden çok uzaktayken de akıllı telefon üzerinden evin içini görüntülemek; herhangi bir ses ya da hareket algılandığında otomatik mesaj ile uyarılmak; yatay ve dikeyde geniş hareket yeteneğine sahip kamerayı istenen yöne hareket ettirmek; gece dahi kaliteli görüntüler almak mümkün. Böylece tatile gidenler akılları evlerinde kalmadan, rahat ve keyifli bir tatil yapabilirler.

Ev güvenlik kameraları evin içine girme eylemi olduğu durumlarda önemli. Ama evden çok uzaktayken de evde birileri varmış gibi göstererek, bu istenmeyen girişi engellemek de mümkün. Bu da akıllı priz ya da akıllı ampul kullanarak yapılabilir. Akıllı prize bağlanacak bir ya da birkaç aydınlatma aracını, tatildeyken akıllı telefonlar üzerinden açıp kapatmak; belli saat aralıklarında açılmasını sağlayacak şekilde programlamak mümkün. Üstelik bu işlemleri yapmak da çok kolay.

Örneğin TP-Link Tapo P100 model akıllı priz kullanıcıları, Tapo uygulaması ile akıllı telefonlarından birkaç dokunuşla prizi ve prize bağlı aydınlatmayı açıp kapatabilirler. Ya da Kasa serisi HS100 ya da HS110 akıllı priz kullanıcıları Android ya da iOS destekli Kasa uygulaması üzerinden örneğin her akşam 21-23 saatleri arasında akıllı prizin aktif olmasını; böylece o saatler arasında akıllı prize bağlı ışığın yanmasını sağlayabilirler. Evde birilerinin olduğu izlenimi yaratmak, hırsızlığa karşı önemli bir önlem oluşturuyor. Bu sayede evin güvenliği artırılıyor ve tatil keyfi yarım kalmıyor.

TP-Link'in kolay kullanıma sahip olan akıllı ev çözümleri, sadece tatilde değil evlerin her zaman güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılabiliyor. Örneğin akıllı prize bağlı ütü, saç maşası gibi cihazları prizde unutmak sorunu kalmıyor; yangın tehlikesi önlenebiliyor. Evlerin ve evdekilerin güvenliği için tercih edilen akıllı ev çözümleri, aynı zamanda kullanım konforu ve enerji kontrolü (akıllı prizler) için de tercih ediliyor.

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