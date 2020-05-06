TCL 10L Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TCL Communication, birçok özelliğe sahip uygun maliyetli telefonlarını satışa sunmaya devam ediyor. Türkiye'de satışa sunulan en yeni cihazlardan TCL 10L, yapay zekayla desteklenen kamerası, aynı anda birden fazla cihazın bağlanmasını sağlayan Süper Bluetooth ve NXTVISION teknolojisine sahip 6.53 inç ekranı sayesinde göz alıcı içerikler sunuyor.

TCL 10L Türkiye'de satışa sunuldu

TCL markalı ilk akıllı telefon serisi olan TCL 10 Serisi'nin üyesi TCL 10L, Türkiye'de satışa sunuldu. Cihaz, barındırdığı NXTVISION teknolojisi sayesinde doğru renklerle, anında netleştirmeyle ve kontrast iyileştirmeleriyle resimleri gerçeğe dönüştürüyor.
 
6GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 665 işlemcinin yanı sıra hızlı performans ve düşük güç tüketimi ile yapay zeka platformuna sahip olan TCL 10L, 6.53 inç FHD+ DotchTM ekranı ve yüzde 91 ekran-gövde oranı sunuyor.
 
TCL 10L'de 48MP'lik yüksek çözünürlüklü kamera, portre efekti için derinlik kamerası, makro kamera ve süper geniş açılı kamera olmak üzere 4 arka kamera ve 16MP selfie kamerası bulunuyor. Kameraların tamamı yapay zeka teknolojisinden güç alarak arka fonu tanıyor ve en iyi fotoğrafı oluşturuyor. TCL 10L'deki Stop Motion video özelliği sayesinde düzenleme gerektirmeden eğlenceli ve yaratıcı videolar oluşturmak da mümkün.

TCL 10L'de bulunan HDR görüntü geliştirme özelliği, herhangi bir kaynaktan gelen videolara HDR ayrıntılar eklemek için yeniden düzenliyor ve kullanıcılarına en yüksek kaliteli videolar sunuyor. Ek olarak göz koruma modu da videoların daha uzun süre rahatça izlenmesini sağlıyor.
 
Dört adede kadar kulaklık veya hoparlör, Süper Bluetooth özelliği sayesinde TCL 10L'ye aynı anda bağlanabiliyor. Kullanıcılar cihazın arayüzünü kendilerine özelleştirebildiği gibi akıllı anahtar, kısayollar, yüz kilidi ve parmak izi kilidi sayesinde o an neye ihtiyaç duyuyorsa ona kolaylıkla ulaşabiliyor.
 
Arktik Beyazı ve Marianne Mavisi renk seçeneklerine sahip TCL 10L, üç boyutlu tasarımıyla ergonomik bir tutuş sağlıyor. TCL 10L'nin önerilen satış fiyatı ise 2.999 TL.

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