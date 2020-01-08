TCL, Katlanan Telefon Konseptini Gösterdi!

Katlanabilir telefonlara bir bir yeni üye daha: CES 2020'de ortaya çıkan bu telefon, rakipleri ile sıkı bir rekabete girecek gibi görünüyor!

TCL, Katlanan Telefon Konseptini Gösterdi!

CES 2020, firmaların neler yaptığından ziyade, neler yapabileceğini gösteren bir etkinlik olarak başlamış gibi görünüyor. TCL'nin katlanan telefonu, henüz satılmaya hazır değil, ancak yine de etkileyici ve üstelik çıktığında önemli bir görevi üstlenebilir.

Çinli firmanın pazarlama müdürü Stefan Streit tarafından "bu, TCL" sözcükleriyle gösterilen üç havalı, geleneksel görünümlü akıllı telefon, 500 doların altında fiyata sahip. TCL 10 5G'nin 500 doların altında olması ilgi çekerken TCL Roku TV 6 Series, normalde pahalı olan üst seviye Samsung TV'lerle rekabet etmeyi amaçlayan bir 4K TV.

TCL'nin katlanan telefonu ise satılmaya hazır görünmüyor. Menteşesi ve katlanan ekranı pek iyi çalışmayan cihazın yazılımında da sorunlar var. Şu an cihazın ön yüzünde bir kamera da bulunmuyor. Yine de cihazın prizma stili arka yüzü hoş görünüyor. CES 2020'de gösterilen telefonun işlemcisi, orta seviye Snapdragon 660, yani Snapdragon 700 kullanan TCL 10 serisi telefonlarla aynı seviyede değil. Elbette bu bir konsept telefon ve piyasaya sürülene kadar çok şey değişebilir.

TCL'nin katlanan telefonunu beğenmeseniz bile, size faydası dokunabilir. Telefonun varlığı, tüm katlanan telefon piyasasında bir rekabet oluşturacak ve fiyatların düşmesine yardımcı olacak (hatırlatalım, Galaxy Fold'un şu anki fiyatı 1980 dolar).

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