TCL Mobil Türkiye'den Basın Açıklaması

TCL Mobil Türkiye, çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında bahsedilen "boykot" konusunda resmi basın açıklamasında bulundu.

TCL Mobil Türkiye'den Basın Açıklaması

TCL Mobil Türkiye, çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında bahsedilen "boykot" konusunda resmi basın açıklamasında bulundu. TCL Mobil Türkiye tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde:

"Çeşitli basın mecraları tarafından yayınlanan haberler ve yapılan bir takım sosyal medya paylaşımlarında Alcatel markasına, "Boykot edilecek Fransız markaları" ve benzeri başlıklı listelerde yer verildiğine tanık olmuş bulunmaktayız. Alcatel, teknoloji ve tüketici elektroniği şirketi Nokia'nın tescilli markası olup, kullanım lisansı merkezi Çin'de bulunan ve bir Çin markası olan TCL Communication Technology Holdings Limited'e aittir. Şirketimizin Fransa devletiyle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Alcatel markası ile ilgili asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.  

Kullanım lisansı TCL Communication Technology Holdings Limited'e ait Alcatel markasına ilişkin yanlış ve yanıltıcı paylaşım yapan mecralara karşı yasal yollara başvurma seçeneğini de değerlendirmekteyiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."  

TCL Mobil Türkiye

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