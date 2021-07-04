Tekne Tatilinde de Hızlı İnternet Hep Yanınızda

COVID-19 pandemisi sebebiyle en ciddi daralmayı yaşayan sektörlerin başında turizm geliyor. Geçtiğimiz yıl, salgın dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar nedeniyle milyonlarca insan yaz sezonunda dahi seyahat edemedi. Ancak bu yıl aşılamanın hız kazanması ile nispeten normalleşmeye geçişle birlikte daha hareketli bir turizm sezonu olacağı kesin. Yine de sosyal mesafe ve izolasyona dikkat ederek tedbirli davranmaya devam etmek isteyenlerin bu yıl da öncelikli tercihlerinden biri, geçen yılın trendi olan tekne ve yat kiralama olacak.
Tekne tatilinde temel ihtiyaçlardan biri de kaliteli internete erişim olarak dikkat çekiyor. Bu hem eğlence hem de uzaktan çalışmaya alışan kişiler için her an her yerde internete bağlı olabilme açısından bir gereklilik. Yat ya da tekne gibi hareket halindeki alanlarda tatilini geçirenlere öncelikli çözüm ise LTE teknolojisini destekleyen router'lar. Bu taşınabilir router'lar internet bağlantısını arkadaşlarınızla ve ailenizle de paylaşma olanağı sunuyor.
Gittiğiniz her yere cebinizde taşıyın
Zyxel'in LTE2566-M634 2.4GHz / 5GHz Portable 4G Router'ın sunduğu 300 Mbps'ye kadar ağ hızlarına sahip 4G LTE-Advanced kablosuz geniş bant, saniyeler içinde dosyalarınızı indirmenize, kesintisiz video konferans toplantıları yapmanıza ve çevrimiçi oyunlar oynamanıza olanak sağlıyor. Mini entegre USB bağlantı noktası üzerinden bilgisayarınız ile çevrimiçi bağlanabileceğiniz cihaza, yalnızca bir SIM kart (3FF / 4FF) takarak anında kablosuz internetin keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Tatil demek dijital çağın bireyleri için yaşanan keyifli anları sosyal medyada anlık olarak paylaşmak demek. Teknede kaliteli ve hızlı internet bağlantısı bu anlamda sadece uzaktan işlere erişim için değil, sosyal ağlara da her yerden erişim sayesinde seyahate çıktığınız aile üyeleri ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilmeniz adına da önemli.
Zyxel LTE2566-M634'in QR kodunu tarayarak WiFi bağlantınızı 32 cihazla aynı anda paylaşmanızın mümkün olduğunun altını çizmek gerek. Bu özellik, denizin ortasında video platformlarından müziğe teknedeki tüm kullanıcılar için dijital dünyanın sunduğu tüm içeriklere erişimi mümkün kılıyor.
Hızlı interneti sizinle her yere taşıyan ve online eğlence alışkanlıklarınızı kesintisiz devam etmeniz için denizde eliniz ayağınız olacak Zyxel LTE2566-M634 güçlü pil ömrü özellikleri de sizi yarı yolda bırakmaz. Bağlantınızı bir kere kurup uzun süre kullanabilmek için 3.000 mAh kapasiteli pili bulunan router, tek şarjla 10 saate kadar sürekli kullanım ve 300 saate kadar bekleme süresi sağlıyor.
Sezgisel 2,4"TFT LCD renkli ekranı, veri kullanımınızı, pil ömrünü, sinyal gücünü, indirme ve yükleme hızlarını, servis sağlayıcıyı, WiFi durumunu, WiFi parolasını, SSID'yi, bağlı kullanıcıları ve daha fazlasını kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca, taşınabilir şarj cihazına veya adaptöre bağlı bir micro USB kablosu ile de kolayca şarj edebilirsiniz. Dikkat çekici, modern, kompakt tasarımı ile kolayca bir el çantasına veya cebinize rahatlıkla sığabilen bu router, gittiğiniz her yerde yanınızda olacak.
Zyxel WAH7601ile teknede daha uzun ve güvenli bağlantı
Zyxel'in yazı tekne üzerinde geçirecek kişilere bir diğer önerisi ise Zyxel WAH7601 4G LTE Taşınabilir Router. Akıllı telefon paylaşım özelliğinden daha uzun servis süresi ve daha yüksek WiFi sinyal kapasitesi sunan cihaz, Cat-4 desteği ile 150 Mbps'ye varan veri hızlarıyla anında ve istikrarlı internet bağlantısı sağlar. Bu hız, oyun tutkusundan denizin ortasında da ödün vermeyecek çocuklar ve yetişkinler için daha fazla eğlence anlamına geliyor. Kompakt, tak ve çalıştır tasarımı ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerden çevrimiçi olmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Pille çalışan Zyxel WAH7601'i kullanmak için ihtiyacınız olan sadece mini SIM kart. WAH7601 ile WiFi paylaşımı sadece akıllı telefonunuzu diğer etkinlikler için serbest bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda veri iletmeye odaklandığından, çok daha iyi performans sağlıyor. Zyxel WAH7601'de güvenlik amacıyla yüksek sıcaklıklara dayanabilen lityum polimer piller kullanılıyor. Bu dahili pili ile 8 saate kadar kesintisiz kullanılabilen cihaz, çoğu operatörün ihtiyacını karşılamak için TDD bandı 38 ve 40'ı içeren 4G / 3G / 2G çok modlu ve çok bantlı özellikleri destekliyor.
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