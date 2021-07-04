Tekne Tatilinde de Hızlı İnternet Hep Yanınızda

Bu yıl koronavirüs aşılamasının hız kazanması ile normalleşmeye geçiş süreci başladı. Tatil sezonunun da önceki seneden daha hareketli geçmesiyle tatilcilerin öncelikli tercihlerinden birinin tekne ya da yat tatili olması bekleniyor.

Tekne Tatilinde de Hızlı İnternet Hep Yanınızda

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Tekne Tatilinde de Hızlı İnternet Hep Yanınızda

 

 