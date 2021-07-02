Nokia, AirScale 5G Ürünlerini Duyurdu!

Nokia, sistem modülü (baseband), uzak radyo vericileri ve dijital hüzme (beamforming) oluşturma özelliğine sahip massive MIMO aktif antenlerini kapsayan sektör lideri AirScale 5G ürünlerinin en son serisinin küresel lansmanını duyurdu.

Nokia, AirScale 5G Ürünlerini Duyurdu!

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