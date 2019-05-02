Teknoloji dünyasının geleceğine bir göz attık...
Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı IFA'da bu yıl neler göreceğiz? Fuar öncesi katıldığımız IFA 2019 Global basın konferansından sıcak gelişmeler...
Her yıl Eylül ayında Berlin'de gerçekleştirilen ve binlerce ziyaretçinin gezdiği, milyonlarca Euro iş hacminin yaratıldığı, Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarı IFA, 2019'da yepyeni sürprizlere sahne olacak. Fuar öncesi, bu yılın teknoloji trendlerini ve gelecekte bizlerin neler beklediğini mercek altına alan IFA Global Basın Konferansı'na CHIP Online olarak katıldık.
IFA, gerçekten büyük bir fuar. Rakamlarla konuşmak gerekirse, 2018'de gerçekleştirilen ve bizim de yerinde takip edip en son gelişmeleri sizlere an be an aktardığımız IFA 2018'i 250,000'den fazla kişi ziyaret etmiş, fuarda ürünlerini sergileyen firmaların toplam çalışan sayısı da 1,800 olarak açıklanmıştı.
IFA, son kullanıcılar teknoloji dünyasının geleceğini görmek, en son teknolojilere dokunmak için ne kadar önemliyse, her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen IFA Global Basın Konferansı da biz teknoloji basını için o kadar önemli. Dünyanın dört bir yanından, teknoloji basınının öncü yayınlarının temsilcilerinin katıldığı IFA Global Basın Konferansı bu yıl İspanya'nın Andalucía kentinde gerçekleştirildi. Bu yıl aralarında Türkiye'den CHIP Online Yayın Yönetmeni Cenk Tarhan'ın da olduğu 350 teknoloji basını mensubu, konferansa katıldı.
Sennheiser IFA'nın ses çözümleri ortağı
Bu yıl IFA'nın sesi hem daha gür, hem de daha kaliteli duyulacak. Ünlü ses markası Sennheiser bu yıl IFA'nın ses çözümleri ortağı olarak kendini gösterecek. Ses ve mikrofon konusunda Dünya'da tek numara olan Sennheiser'ın IFA'ya katacağı katma değeri merakla bekliyoruz. Basın Konferansında firmanın en son hoparlör ürününü deneyimleme şansımız oldu. Sennheiser'ın Ambeo 360-derece surround hoparlörü evlerinde gerek TV gerek on-demand video yayınında kristal netliğinde ve yüksek seviyelerde bozulmayan ses duymak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor.
Japonya tekrar teknoloji sahnesinde!
IFA, gücünü Avrupa'da gördüğü büyük kullanıcı ilgisine ek olarak gerçekleştirdiği global ortaklılara da borçlu. Bu yıl uzun süredir gölgede duran Japonya'nın teknoloji sahnesine tekrar çıkışına şahit olacağız. Japonya, IFA Next'in resmi inovasyon ortağı oluyor. Japonya'da geliştirilen yeni teknolojileri, start-up'ları bu yıl Eylül ayında Berlin'de daha yakından tanıyacağız. Burada birkaç sürprize hazırlıklı olmakta yarar var.
Akıllanan cihazlar
Teknoloji dünyasında trend, özellikle ev aletlerini akıllandırmak, daha iyi çalışan, daha pratik kulanım sunan, daha bağlantılı ve uzaktan yönetilebilir hale getirmek. Elbette enerji tasarrufu da bu trendin olmazsa olmazı. Basın konferansında IFA'nın ana sponsorlarından Haier, Philips, Hisense, Sennheiser, Metz, Skyworth henüz piyasaya çıkmamış, IFA'da tanıtılacak en son ürünlerini sergilediler.
Haier'ın dokunmatik ekranlı 3'ü 1'yerde çamaşır/kurutma makinesi bir haznede yıkama-kurutma yaparken diğerinde kurutma yapabiliyor. Philips'in kişisel sağlık cihazları girişimi dikkate değer. Sergiledikleri ürünler arasında uyurken horlamayı önleyen Snore Relief Band özellikle teknolojinin insan hayatının kalitesini artırmakta nasıl kullanılabileceğinin canlı bir örneğiydi. Çin TV üreticisi Hisense'in konferansta sergilediği 75" 8K televizyonu 74U9E inanılmaz görüntü kalitesi ile oldukça etkileyici bir profil sundu. Almanya'nın ünlü yerel elektronik markası Metz bu yıl OLED Android TV'leri ile global pazara açılıyor. Pek yakında Metz marka ürünleri raflarımızda görmeye başlayabiliriz.
Yaşam kalitemizi artırmak, rutin halde yaptığımız işlemleri daha pratik hale getirmek bir yana, güvenliğimizi de artık akıllı cihazlara teslim etmenin zamanı geliyor galiba. IFA 2019 Global Basın Konferansı'nda sergilenen Safera Sense mutfağınızda ocağın arkasındaki duvara takılıyor ve hem ısıyı hem hava kalitesini ölçüyor. Ocakta olan biten her şeyi izliyor, tenceredeki suyun kaynamasından tavadaki yağın pişirmeye uygun sıcaklığa gelmesine kadar birçok konuda size bilgi veriyor. En önemlisi de, ocağı açık unuttuğunuzda cep telefonunuza bir uyarı yollayıp bu durumdan sizi haberdar etmesi. Hatta isterseniz haber vermeden önce ocağı otomatik olarak da kapatabiliyor.
Trendler ne durumda?
Basın Konferansında geleneksel sunumunu yapan GfK, 4K UHD içeriğin artması ile 4K ekranların TV pazarındab daha fazla pay alacağının altını çizdi. Rakamlar ilginç. 2022 yılında Kuzey Amerika'daki evlerin yüzde 60'ında 4K ekran olacağı tahmin ediliyor. Bu da 4K içeriğin hızla artacağı tezini güçlendiriyor. Küçük bir not, merak etmeyin, 8K sessiz sedasız seyretmeye ve bir "zengin oyuncağı" olmaya devam edecek.
Evlerdeki akıllı cihazların birbiri ile konuşması, ev sahibi tarafından tek bir noktadan yönetilmesi için tabiri caiz ise bir "tüm yüzüklere hükmedecek tek bir yüzük" gerekiyor. Bu cihaz hem her türlü cihazın dilinden anlayabilecek kadar gelişmiş olmalı, hem kullanımı kolay olmalı, hem de yapay zeka sayesinde kullanan kişinin ne istediğini anlayabilmeli. Klimayı, evdeki sesin yüksekliğini, TV'de gösterilecek içeriği kontrol edebileceğiniz, eve yeni bir cihaz getirdiğinizde zahmetsizce bağlayabileceğiniz bir cihaz olmalı. Şu anda bu konuda en başarılı aday Amazon'un Alexa'sı olarak görülüyor.
Türkiye ve IFA, yerli ve milli teknolojiler
IFA 2019 Global Basın Konferansı'nda IFA'yı düzenleyen Messe'nin Türkiye temsilcisi Ebru Goca ile bir röportaj yapma imkânı da bulduk. Fuarın geçmişi, şu anki durumu, hedefleri ve Türkiye'deki firmaların IFA katılımı üzerine gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbeti videomuzda izleyebilirsiniz. Ülkemizin yerli markaları Vestel ve Beko IFA'da büyük rol oynamaya devam ediyor. Bu iki firmaya ek olarak beyaz eşya üreticileri, küçük ev aletleri üreticileri de IFA'da kendilerine yer bulacaklar. Türkiye'den bu yıl IFA 2019'a katılımın 25-30 firma olacağı tahmin ediliyor. Fuarın Global Markets bölümünde fuara yeni girmek isteyen, Dünya'ya açılmayı hedefleyen küçük girişimlere de yer veriliyor. 20.000 metrekarelik bu bölümde de Türkiye'den firmaların yer alacağı düşünülüyor.
Sosyal medya en az güvenilir kaynak
Teknoloji uzmanı Margot Edelman tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarının paylaşılması da IFA 2019 Global Basın Konferansı'na damgasını vuran anlardan biri oldu. Son kullanıcıların güven indeksinin açıklandığı bu araştırma sonuçlarına göre kullanıcılar sağlık teknolojileri, IoT ve yapay zekaya güveniyor, ancak blockchain ve otonom araçlara şimdilik mesafeli davranmıyor, güvenmiyor. Araştırmada sözü geçen, şaşırtıcı olmamakla beraber çarpıcı olan bir sonuç ta kullanıcıların haber kaynağı olarak en az güvendiği alanın sosyal medya olması. Özellikle teknolojik ürünlerin satınalma kararları verilirken geleneksel teknoloji medyası (örneğin CHIP dergisi) veya bu medyanın online kolu (örneğin CHIP Online) güvenilir, doğru ve sağlam bir kaynak olarak nitelendiriliyor.
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