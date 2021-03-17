Teknolojik Cihazları Kiralamak Artık Çok Kolay

Tüketici elektroniği fiyatlarının arttığı ve ödeme seçeneklerinin de kısıtlı olduğu günümüz şartlarında kullanıcıların elektronik cihazlara kolay ulaşması amacıyla kurulan kiralabunu.com'da aylık ve daha uzun süreli kiralayabileceğiniz tüm elektronik cihazlara ulaşabilirsiniz. Giyilebilir teknoloji, ev aletleri, telefon, tablet, kamera, bilgisayar, anne bebek gibi 11 farklı kategoride yüzün üzerinde ürün teknoloji severleri bekliyor.
kiralabunu.com, pandemide teknolojiye ulaşımın her şeyden önemli hale geldiği bir dönemde ortaya çıktı. Simon Sinan Ventura, Cenk Yılmaz ve Alper Erdem tarafından kurulan Kiralabunu, 2021 yılı ile hizmet vermeye başladı. Daha önce e-ticaret alanında faaliyet gösteren çeşitli iş girişim tecrübeleri olan kurucu ortakların girişimi kısa sürede alanında uzman çalışanların eklenmesiyle büyüdü.
Kiralabunu.com Kurucularından Sinan Ventura "Bir, üç, altı ve 12 aya kadar tüketici elektroniği ürünlerinin kiralanabileceği bir platform olarak hizmet veriyoruz. Sitenin kolay ara yüzü ile birçok kategoriden onlarca teknoloji ürününü incelenebiliyor ve ihtiyaç duyulan ürünler istenilen sürelerle kiralanabiliyor. Ödeme adımı yalnızca bir aylık kira bedeli tahsil edildiğinde tamamlanıyor. Kiralama aşamasında ödeme adımının ardından kullanıcıların kimlik bilgileri ve Findeks kredi notu teyit aşamaları geliyor. Maksimum 1 gün içinde bu aşamaların teyidini yapıp, kiralanan ürünü 3-5 iş günü içinde kullanıcıya ulaştırıyoruz," dedi.
Ventura; "11 farklı kategoride yer alan 100'ün üzerindeki ürünlerimizi aylık 53 TL'den başlayan fiyatlarla kiralayabilirsiniz. Her hafta yaklaşık 10 farklı ürünü portföyümüze katıyoruz. Müşterilerden gelen istekleri de dikkate alarak yeni çıkan ürünleri de listelerimize eklemeye devam edeceğiz," dedi.
Kiralabunu.com, tüketicilere aylık kolay ödemeler, toplam kira tutarının kredi kartından bloke edilmemesi, hasar durumunda geçerli onarım garantisi ve kiralama sonrasında kiracıya sunulan avantajlı satın alma seçenekleriyle öne çıkıyor. Platformda sadece teknoloji ürünleri değil yüksek fiyata sahip anne bebek kategorisinde ürünler, elektronik ev eşyaları da yer alıyor. Platform 1,5 ayda 200'ü aşan ürün kiralama performansı gösterdi.
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