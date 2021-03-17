Teknolojik Cihazları Kiralamak Artık Çok Kolay

Tüketici elektroniği fiyatlarının arttığı ve ödeme seçeneklerinin de kısıtlı olduğu günümüz şartlarında kullanıcılar artık teknolojik cihazları kiralama yöntemine gidiyor. Peki, nasıl?

Teknolojik Cihazları Kiralamak Artık Çok Kolay

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Artı eksi işareti nasıl yapılır? ± Klavyede artı eksi işareti nedir?
Artı işareti nasıl yapılır? (+) Klavyede artı işareti yapma yolları
Kesme işareti nasıl yapılır? Klavyede ayırma işareti (')
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@) (At İşareti)

Günün En çok Okunanları
'Sahte Elon Musk'ın 'bitcoin' tweetine inanıp 560 bin dolar kaybettim'
Deepfake Teknolojisini Çıplak Görüntüler İçin Kullanan Anne Tutuklandı
Hacker Savaşı Başladı: Hacker'lar, Hacker'ların Bilgilerini Satıyor!
Yeni MateBook ve FreeBuds Modelleri Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
COVID-19'un Beklenmeyen Etkisi: Bebek Doğumlarında Büyük Şok

 

 