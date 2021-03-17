Teknolojik Cihazları Kiralamak Artık Çok Kolay

Tüketici elektroniği fiyatlarının arttığı ve ödeme seçeneklerinin de kısıtlı olduğu günümüz şartlarında kullanıcılar artık teknolojik cihazları kiralama yöntemine gidiyor. Peki, nasıl?