Teknolojinin Çözeceği 7 Sinir Bozan Sorun

Akıllı telefonlar, sağlık araştırmalarında önemli geliştirmelerin yolunu açarken elektrikli bisikletler, şehirlerde ulaşımı yeniden tanımlıyor. Teknoloji sayesinde küçük ve büyük birçok sorunu ortadan kaldırıp, bizlerin de yardımıyla, dünyanın daha iyi bir yere dönüşmesini umabiliyoruz.
Aşağıda teknolojinin yakın gelecekte kökünden çözeceği yedi sorunu sıraladık.
1. Telefonda Zaman Kaybetme
Doktordan randevu alma, otomobil sigortası için daha iyi bir fiyat alma gibi birçok iş için telefonda çok fazla zaman kaybediyoruz. Henüz ilk aşamalarında olsa da Google Duplex, bu tür işleri yapay zekanın yapabileceğini göstermişti. Doğal dil işleme ve gerçekten ayırt etmesi zor konuşma sentezi, yapay zekayla bir araya gelerek telefon görüşmelerinizi sizin yerinize gerçekleştirebilecek.
2. Aptal Sürücüler
Volvo XC60, otomobil güvenliğinin geldiği noktayı gösteren iyi bir örnek. Otomatik acil fren özelliğine sahip olan otomobil, bisikletleri ve büyük hayvanları da algılayabiliyor. Otomobil, kafa kafaya çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu algıladığında sizi kazadan kurtarabiliyor ve hatta uyursanız, kenara yanaşabiliyor.
3. Şarj Kabloları
Android'de oldukça yaygın olan, yakın zamanda iPhone'a da gelen kablosuz şarj, yakında tüm cihazlara gelecek. Otomobillere yönelik kablosuz şarjın beklenen noktaya gelmesinin de yakın olduğuna inanılıyor.
4. Anahtarları Kaybetmek
Telefonla ödeme yapmak, bilet yerine telefonu kullanmak gibi şeylere alışıksanız, anahtar yerine telefonu kullanmak muhtemelen ilginizi çekecektir. Bu tür anahtarlar sadece otel odalarında değil, kendi aracınızda da kullanılabilir. Telefonu kaybederseniz, bir başka cihazda oturum açıp, sorunu çözmüş olacaksınız.
5. Parolaları Unutmak
Parolaların parmak izleriyle başlayan düşüşü, Face ID'nin iPad'lere gelmesiyle hızlanacak. Intel'in Authenticate teknolojisi ise yüz tanıma, parmak izi, telefon yakınlığı ve PIN kodunu birleştirerek parolaları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
6. Birden Fazla Uzaktan Kumanda
Bugün televizyon seyrederken hala birden fazla kumanda kullanmak, inanması güç bir durum. Ses sistemi, uydu sistemi, oyun konsolu ve TV'ye bağlı diğer şeyler için ayrı uzaktan kumandalar kullanmanız gerekiyor. Yıllardır piyasada olan evrensel uzaktan kumandalar, sorunu çözmüş değiller. Ancak sorun, Siri, Cortana, Alexa gibi dijital asistanlar tarafından çözülecek gibi görünüyor. Yakın gelecekte asistanınıza hangi diziyi izlemek istediğinizi söylemeniz yeterli olacak.
7. Trafik
Yaşadığınız şehre göre listedeki en büyük sorun, sizin için trafik olabilir. Elektrikli bisikletler ve e-scooter'lar, kalabalık şehirleri yeniden oluşturmaya adaylar. Bu araçlar çevreyi kirletmedikleri gibi, normal bisikleti kullanamayanlara da oldukça uygunlar. Üstelik birçok yere otonom araçlardan da çabuk gitmenizi sağlayabiliyorlar.
Kendi kendine giden otomobillerin aksine bu araçların büyük alanlara ve pahalı şarj altyapısına ihtiyaçları yok; arada bir fişe takmanız yeterli. E-bike ve e-scooter'ların fiyatları, bugün çok daha uygun bir düzeye gerilemiş durumda. Ve hazır olun, çünkü bu araçlar, yakında otonom araçlara göre hayatımızda çok daha büyük bir etki yapacaklar.
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