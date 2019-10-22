Telefon Kamerası Lensleri Çok Küçülebilir
Yeni bir teknoloji sayesinde telefonlarda kullanılan kamera sensörleri, çok daha ince bir hale gelebilir!
Modern telefonlarda varlığını sürdüren "kamera tümseği" incelen telefonların bir sorunu haline geldi. Kolayca hasar görebilen bu bölüm, telefonu yatay olarak tutarken sinir bozucu olabiliyor.
Salt Lake City'deki Utah Üniversitesi'nden araştırmacıların bu sorun için bir çözümü var. Üniversiteden bir grup araştırmacı, birkaç mikrometre kalınlığında telefon kameralarını üretmeyi başardılar. Mikrometrenin ne olduğunu bilmiyorsanız söyleyelim; 1 mikrometre metrenin milyonda biri. Yani bu lensler, amiral gemisi telefonlardaki lenslerden binlerce kez, insan saçından 20 kat küçükler.
Buradaki bilimsel belgelerde açıklanan sistem, ışığı sensöre yansıtan birçok küçük yapıdan oluşuyor. Tüm sistem, bir lens gibi çalışıyor. Bu yeni tür lenslerin telefoto, makro ve ultra-geniş açılı sürümlerini üretmek de mümkün. Araştırmacılara göre bir lens tasarımcısın ne istediğini söylemesi yeterli; verilen tanımlamalar düz lens tasarımlarına dönüştürülebiliyor.
Peki, bu teknolojinin ticari hale gelebilmesi için çok bekleyecek miyiz? Bu konuda araştırmacıların tahmini, 2 - 3 sene beklememiz gerekebileceği. Lensin telefonlardan önce uçaklarda kullanılabileceği belirtiliyor.
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