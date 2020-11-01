Telefonları Şarj Etmek Neden Bu Kadar Uzun Sürüyor?

Şarj kabloları kullandıkça deforme olarak içinden geçen akım azalıyor ve şarj süresi uzuyor. Akım göstergeli şarj adaptörleri telefonun hangi akımla şarj olduğunu göstererek kablonun durumunu da ortaya koyuyor.