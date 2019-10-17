Telefonu Yükseltmeden Önce Bu Soruları Cevaplayın
Telefonunuzu yenilemeyi düşünüyorsanız ve çok geniş bir bütçeniz yoksa, önce bu soruları cevaplamanızı tavsiye ediyoruz!
Telefon üreticilerinin ilginizi çekmek için altı ayda bir parıltılı telefonlar tanıttığı bir dönemdeyiz. Ancak özellikle üst seviye telefonlar, bir sene öncesine çok büyük yenilikler sunmasalar da, bütçenizin çok üzerinde fiyatlara sahip olabiliyorlar.
Yeni telefonların bazılarının göz kamaştırdığı doğru, ama gerçekten yeni bir telefona ihtiyacınız var mı? İşte yeni bir telefona geçmeden önce kendinize sormanız gereken sorular.
1. Yeni Bir Telefon için Bütçeniz Var mı?
Yeni bir telefon alırken ilk düşüneceğiniz şey, bütçeniz olmalı. Üst seviye telefonların fiyatları, hiç olmadığı kadar yüksek. Gelir düzeyiniz izin vermiyorsa, çok yakında değerini kaybedecek bir cihaz satın almak, en son yapmak isteyeceğiniz şeydir.
Yeni telefonu kontrat ile almayı düşünüyorsanız, bunun sizi aylık ödemelere mahkum edeceğini unutmayın.
Parıltılı yeni telefonlar göz kamaştırsa da, kendi ekonomik durumunuza gerçekçi olarak bakmanız gerekiyor. Piyasada satın alabileceğiniz uygun fiyatlı birçok telefon olduğunu da unutmayın. Tabi, şu anki telefonunuz bir amiral gemisi ise, uygun fiyatlı bir telefon, geriye gidiş gibi gelebilir.
2. Yeteri Kadar Yenilik Var mı?
Üreticiler, büyük bir yenilik yapmasalar bile telefonlarını her sene yeniliyorlar. Örneğin Galaxy S8 ile Galaxy S9 arasında büyük bir fark yok. Ancak Galaxy S8'den Galaxy S10'a geçerken daha önemli yenilikler olduğunu görebilirsiniz.
Bunun yanında telefonun yeni bir sürümü yakında çıkacak ise, biraz beklemeyi ve yeni sürümü almayı tercih edebilirsiniz.
3. Telefonunuz Günlük İhtiyaçlarınızı Karşılıyor mu?
Şu anki telefonunuzun pili çok çabuk bitiyor, yeni uygulamaları çalıştırmıyorsa ve eski bir işletim sisteminde sıkışıp kaldıysanız, yeni bir telefon almayı düşünebilirsiniz.
Ancak telefonunuz ihtiyacınızı karşılıyorsa, yükseltme işini ertelemeyi tercih edebilirsiniz. Kamerayı sıkça kullanmıyorsanız, en son kamera teknolojisine ihtiyacınız olmayabilir. Sadece WhatsApp'ı ve basit bir oyunu oynayacağınız telefonda çok yüksek performansa ihtiyacınız olmayacaktır.
4. Yükseltmeye Daha Ucuz Alternatifler
Telefonunuzu yenilemek istemenizin nedeni pil ömrüyse, üreticinizin pil değişimi yapıp yapmadığını kontrol edin. Depolama sorunlarını ise daha geniş bir microSD kart veya bulut depolama ile çözmeniz mümkün olabilir.
Ses aksesuarları ve kamera aksesuarları gibi ek bileşenlerin telefon deneyimini şaşırtıcı derecede değiştirebileceğini söyleyelim.
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