Telefonunuzun Saldırıya Uğradığını Nasıl Anlarsınız?

Android ve iOS işletim sistemlerindeki gelişmeler ile birlikte telefonlar arama ve metin özelliklerinin çok ötesinde özellikler kazanarak dizüstü bilgisayarlara ve pc'lerin görevlerini yapabilen taşınabilir akıllı cihazlara dönüştüler. Telefonlarımızı fotoğraf çekmek, e-posta göndermek ve almak, sosyal medya platformları aracılığıyla iletişim kurmak, cüzdanlar ve bankacılık uygulamaları için kullanıyoruz.