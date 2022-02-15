Snapdragon 8 Gen 1 Plus, Düşünülenden Daha Erken Gelebilir!

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini çalıştıran çok sayıda 2022 Android üst seviye telefonu gelmeye başladı; Samsung'un Galaxy S22 serisi de bunlar arasında. Şimdiyse yeni bir sızıntı, geliştirilmiş Snapdragon 8 Gen 1 Plus'ın başlangıçta düşünülenden daha erken sahneye çıkabileceğini gösteriyor.
Çin sosyal medya sitesi Weibo üzerinde Mobile Chip Expert tarafından söylenene göre Qualcomm, bu yıl piyasaya sürülme döngüsünü hızlandırmak istiyor ve güncellenmiş çip setini kullanan Android telefonları beklenenden daha erken görebiliriz.
Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin, Snapdragon 8 Gen 1 Plus'ı mümkün olduğunca çabuk çıkarmak için sipariş aldığı söyleniyor. Yeni çiplerin yılın ikinci yarısında sunulmasını bekliyorduk, ancak bu yeni bilgi doğruysa, beklenilenden çok daha önce telefonlarda kullanılmaya hazır olabilir.
Snapdragon 8 Gen 1 şu anda Samsung Galaxy S22 serisi telefonlarda görülebiliyor ve OnePlus 10 ile bir kez daha karşımıza çıkacak.
Ancak bu CPU'nun performansında, Plus sürümüyle büyük bir sıçrama olması beklenmiyor. Spesifikasyonları açısından henüz herhangi bir ayrıntı sızmış değil, ancak orijinal Snapdragon 8 Gen 1 ile aynı 4 nanometre mimarisini kullanacak.
Geçtiğimiz yıl çokça gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 888 Plus, kendisinden önceki Snapdragon 888'e göre hızını %5 ve AI işlemeyi %20 artırdı, bu yüzden bu sefer de benzer bir performans yükseltmesi beklenebilir.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 hemen her eleştirmen tarafından iyi bir mobil işlemci olarak tanımlanıyor. Kendisinden önceki Snapdragon 888'e göre genel olarak %20 daha hızlı ve güç tüketimini %30 oranında azaltıyor. Bu sayede de akıllı telefonların şarj edilmeden daha uzun süre çalışmasına yardımcı oluyor.
Ancak akıllı telefon endüstrisi yerinde beklemeyi sevmiyor. Bu hafta sonu, en son iPhone 13 telefonlarındaki A15 Bionic çipinin, Galaxy S22 serisinde Snapdragon 8 Gen 1'i kıyaslama testleri açısından oldukça rahat bir şekilde geçtiğine dair raporlar ortaya çıktı.
Qualcomm'un bu durumdan kesinlikle memnun olmadığı tahmin edilebilir. Qualcomm tarafından geliştirilen bir çip yerine Google'ın kendi Tensor çipini kullanan Google Pixel 6 ve MediaTek'in kendine ait bazı umut verici mobil CPU'lar çıkarması ile Qualcomm'un daha iyi çipler sunmaya devam etmesi için var olan baskı giderek artıyor...
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