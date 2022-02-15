Snapdragon 8 Gen 1 Plus, Düşünülenden Daha Erken Gelebilir!

Snapdragon 8 Gen 1 Plus, düşünülenden daha erken gelebilir. 2022 yılının ikinci çeyreğinde gelmesi beklenen güncellenmiş işlemci için yeni sızıntı, çok daha erken sahneye çıkabileceğini gösteriyor.