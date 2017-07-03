Telegram 4.1 güncellemesi ile süpergruplar büyüdü...

WhatsApp'ın en önemli rakiplerinden Telegram'ın son güncellemesi ile süper-grupların sınırları genişledi!

Telegram'ın sınırları büyüdü..

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Kampanya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
"Fidyesolucanı", WannaCry Saldırısının İzinden Gidiyor
Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olabilir!
İptal Edilen Surface Mini'nin Fotoğrafları Yayınlandı
Yeni Audi A8, 48V Sürpriziyle Geliyor!
Telefonunuzun Pil Ömrünü Uzatmanın 10 Yolu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir