Telegram'a Reklam Geliyor; Ama Şimdilik Korkacak Bir Şey Yok Gibi Görünüyor

Görünene göre 2021 yılında, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a reklam gelecek. Mesajlaşma uygulamasının 500 milyon kullanıcıya yaklaşması ile beraber, büyüyen kullanıcı tabanına uyum sağlamak için daha fazla gelir elde etmesi de gerekiyor.
Şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram, büyük oranda rahat anlaşılır arayüzü ve gizlilik özellikleri ile küresel olarak kullanıcı sayısını arttırmıştı. Uygulamanın kurucusu Pavel Durov, kendi Telegram kanalında, uygulamanın görüntüsünü ve hissini tamamen değiştirme potansiyeli olan duyuruyu yaptı.
Uygulamanın 500 milyon kullanıcıya yaklaşması ile Telegram'ın daha fazla sunucu için daha fazla kaynağa ihtiyacı olacak. Ayrıca Durov'un söylediğine göre uygulama "milyarlarca kullanıcıya ulaşma yolunda." Durov, uygulamanın başlangıcından beri masrafları kendi cebinden ödüyordu ancak bu durumun büyüyen bir uygulama için ideal olmadığı açık.
Bununla beraber Telegram'ın artan yeni kullanıcı katılımları ile başa çıkmak için daha fazla kaynak kazanmak için de bir yönteme ihtiyacı var. Durov, uygulamayı para kazanır hale getirmenin en iyi yolunun reklamlar aracılığıyla olduğuna karar vermiş durumda.
Yani, Telegram 2021 yılında reklam almaya başlayacak. Neyse ki bire bir görüşmelerde bu reklamlarla karşılaşmayacaksınız. Durov, "kişiler arasındaki iletişimde hiçbir tür reklam bulunmamalı" cümlesiyle konu hakkındaki düşüncesini belirtiyor ve "çoğu kullanıcı neredeyse bir değişiklik fark etmeyecek" diyor.
Telegram reklamları sadece bire-çok kamusal kanallarda gözükecek. Bu kanal sahiplerinin bazıları zaten kendi kanallarında reklam sunmak için üçüncü-taraf hizmetleri kullanıyorlar ve Telegram, bazıları oldukça rahatsız edici olabilen bu durumu değiştirmeyi planlıyor. Telegram önümüzdeki yıldan itibaren kendi reklam platformunu başlatacak ve bu platform "kullanıcı dostu, mahremiyete saygılı" olacak. Böylece Telegram'ın "sunucu ve trafik masraflarını" karşılaması da mümkün olacak.
Ayrıca Telegram bu reklamlardan fayda sağlayan tek taraf da olmayacak. Durov, toplumun da fayda edinmesi gerektiğini belirterek, bu konsepti biraz daha detaylı olarak açıkladı. Durov'un söylediğine göre Reklam Platformu ile büyük bire-çok kamusal kanallar para kazanır hale geldiğinde bu kanalların sahibi, boyutları ile orantılı olarak ücretsiz trafik kazanacaklar. Veya, eğer Telegram ek ifade özellikleri olan ücretli (premium) sticker sunmaya başlarsa, bu yeni tür stickerları oluşturan sanatçılar da karın bir kısmını edinecek. Kısacası planlanan bu sistemin Telegram'ın yanı sıra hem küçük işletmeler hem de diğer yaratıcılar için iyi olduğu söylenebilir.
Son olarak Durov, yaptığı açıklamada Telegram'ın kısa bir süre sonra "iş ekipleri ve yoğun kullanıcılar" için ücretli özellikler ekleyeceğinden de bahsetti. Ancak uygulamayı ücretsiz olarak kullananlar için ücretsiz seçenek varlığını sürdürecek.
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