Telegram'a Reklam Geliyor; Ama Şimdilik Korkacak Bir Şey Yok Gibi Görünüyor

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, 2021 yılından itibaren reklam almaya başlayacağını duyurdu. Ama bu durum, görünüşe göre kullanıcılar için bir kabus olmayacak.