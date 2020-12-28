Apple, Yeni Bir iPhone veya iPad Satın Alanların Yükünü Kaldıramadı

Yeni bir iPhone 12, Apple Watch veya iPad alıp kurmaya çalıştıysanız, muhtemelen 2 gün boyunca siz de sıkıntı yaşadınız demektir. Peki ama bu sıkıntının nedeni neydi?