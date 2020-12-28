Apple, Yeni Bir iPhone veya iPad Satın Alanların Yükünü Kaldıramadı

Yeni bir iPhone 12, Apple Watch veya iPad alıp kurmaya çalıştıysanız, muhtemelen 2 gün boyunca siz de sıkıntı yaşadınız demektir. Peki ama bu sıkıntının nedeni neydi?

Apple, Noel Tatilinde Gitti; Geldi...

Yeni bir iPhone 12, Apple Watch veya iPad aldıysanız, son 2 gündür bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Apple iCloud servisinde, uzun bir süre boyunca sıkıntı yaşandı ve bu sıkıntı kullanıcılara da yansıdı. Peki ama bu 2 günlük sıkıntının nedeni neydi?

Problemin nedeni, çok sayıda insanın iCloud hesaplarını kurmaya veya güncellemeye çalışmasının sonucundan başka bir şey değil. Apple'ın sistem durumu sayfasındaki iCloud hesabına ve giriş bilgilerine göre, sorun Noel Günü erken saatlerde başladı. Bir günden fazla bir süre sonra, cumartesi sabahı geç saatlerde, Apple sistem durumu sayfası, depolama hizmetiyle ilgili sorunun olduğunu belirtti. Problem bir süre "devam ediyor" statüsünde kaldı ancak daha sonra iCloud sorunu "çözüldü" olarak işaretledi. Sorunların ne kadar yaygın olabileceğine dair hiçbir ayrıntı verilmedi, yalnızca "bazı kullanıcılar etkilendi" denildi.

Kısacası tüm bu süre boyunca Apple Destek, şirketin "bir sorun yaşadığını" kabul etti. Apple Destek tweetinde, "lütfen birkaç saat sonra tekrar deneyin" ibaresi dikkat çekti.  

İnsanlar telefon, tablet, akıllı saat, akıllı hoparlör ve diğer elektronik cihazların hediyelerini açıp bunları hemen kurmaya çalıştıkları için Noel gibi zamanlar genellikle cihaz aktivasyonları için yoğun bir zaman. Ancak Apple gibi bir şirketin, byle bir sorun yaşaması bir çok kullanıcıya göre kabul edilemez bir durum. Neyse ki sorun şu anda çözülmüş durumda.

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