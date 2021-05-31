Telegram Uygulaması, Yeni Dark Web mi Oluyor?

Siber güvenlik araştırmacıları tarafından Telegram üzerinde yapılan bir araştırma, milyonlarca insanın kişisel verilerinin uygulamanın gruplarında ve kanallarında binlerce üyeyle açıkça paylaşıldığını ortaya çıkardı. VPN sağlayıcısı vpnMentor tarafından yapılan araştırma, Telegram'ın siber suçlular için güvenli bir liman olma konumunu daha da güçlendiriyor. Suçlular, milyonlarca insanı benzeri görülmemiş düzeyde çevrimiçi dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı ve saldırıya maruz bırakan büyük veri sızıntılarını paylaşmak ve tartışmak için popüler şifreli iletişim platformunu kullanıyor.
Yakın zamanda NortonLifeLock tarafından yapılan benzer bir araştırmada, hacker'ların Covid-19 aşıları ve kişisel bilgilerden korsan yazılımlara ve sahte kimliklere kadar her şeyi ele geçirdiği ve Telegram üzerinden paylaştığı yasadışı bir pazarın kanıtları bulundu.
vpnMentor, geleneksel olarak bu veri dökümlerinin karanlık web üzerinden değiş tokuş edildiğini ancak Telegram'ın üyelerinin gizliliğini korumaya odaklanması sayesinde kullanıcılara daha fazla avantaj sunduğunu söylüyor. Ayrıca Telegram'a girmek, karanlık web'e kıyasla daha kolay ve normal web'deki siber suçluların operasyonlarını tehdit eden Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırılarına ve web yayından kaldırmalarına maruz kalmıyor.
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