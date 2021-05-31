Telegram Uygulaması, Yeni Dark Web mi Oluyor?

Siber suçlular yasadışı yollarla elde ettikleri kişisel verileri, izlenmek veya yakalanmak korkusu olmadan Telegram'da paylaşıyor. Bu da, "Yeni Dark Wen Telegram mı?" sorusunu doğuruyor.