Yeni Güncelleme ile Telegram'da "Seç - Beğen - Kullan" Dönemi Başladı

Telegram yeni bir büyük güncelleme ile yeni özelliklere kavuşuyor. Ama daha da heyecan verici olan, Telegram Web uygulamasının 2 farklı sürüm olarak güncellenmesi. Hangisini kullanacağınız ise tamamen size kalmış...