Telegram'a Çin'den DDoS Saldırısı!
İddia: Telegram, Hong Kong olaylarına karıştığı gerekçesiyle Çin tarafından DDoS saldırısına uğradı!
- Ercan Uğurlu
Ünlü şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram, şu sıralar DDoS saldırısına maruz kalıyor. Şirketin CEO'su ise bunun arkasında Çin hükümetinin olduğunu söylüyor. Peki neden?
Bilindiği gibi şu sıralar Hong Kong'da geniş çaplı hükümet karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. Bu protestolarla eş zamanlı olarak Telegram'a düzenlenen DDoS saldırısı ise kuşkusuz ilk hedef olarak akıllara Çin hükümetini getiriyor. Zira protestocuların Telegram üzerinden organize olduğu bilinirken, Telegram CEO'su Pavel Durov ise yaptıkları araştırma neticesinde, Çin'in işin içinde olduğunu iddia ediyor. Zira saldırının arkasındaki IP adreslerinin pek çoğu Çin kaynaklı.
Buna karşın ise şimdilik Çin tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Konunun aydınlığa çıkması için tam bir soruşturma yapılması bekleniyor. Ancak eğer Çin gerçekten de DDoS saldırısının arkasındaysa, ülkenin nüfusunu kontrol altında tutmak için dış hizmetlere müdahale ettiği ortaya çıkacak ve bu da Çin'in Rus hükümeti ile karşı karşıya kalmasına bir anlamda sebep olabilir.
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