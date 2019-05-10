Telegram'ın Görünümü Yenilendi
Gizliliğe odaklanan sohbet uygulaması Telegram, yenilenen arayüzü ve yeni işlevleriyle karşımızda.
Gizliliğe önem veren Telegram, bugün itibariyle bir dizi yeniliğe kavuştu. Yenilikler arasında uygulamanın Android sürümünün bir miktar yenilenen görünümü var.
Telegram uygulamasında birden fazla mesaj seçtiğinizde, "ilet" düğmesini artık sağ alt köşede görüyorsunuz. Bu değişiklik, düğmeye daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Herkese açık mesajları paylaşmak ise yenilenen paylaşım sayfası sayesinde artık daha kolay.
Yenilenen sohbet listesi, her sohbetin bir değil iki satırını görmenizi sağlıyor. Bu yeni görünüm varsayılan olarak kapalı, ancak bir bakışta sohbet içeriğini hatırlamak veya görmek isteyenler için faydalı olabilir. Bunun yanında Android'de sohbet listesinde toplu işlemler yapmak da artık mümkün.
iOS uygulamasında da yenilikler var. Bunların başında uygulama için altı haneli güvenlik kodu belirleyebilmek geliyor. Daha önce dört haneli kodlar ve alfanümerik parolalar oluşturmanıza izin veriliyordu.
Uygulama artık sohbetleri, sohbet listesinde sola sürükleyerek arşivlemenize de izin veriyor. Arşiv, sohbet listesinin en tepesinde görüntüleniyor ancak bunu da sola sürükleyerek gizleyebiliyorsunuz. Geri getirmek için sohbet listesini aşağı çekmeniz yeterli oluyor. Arşiv içerisindeki sohbetleri dilediğiniz gibi tekrar sıralayabiliyorsunuz.
Sabitleyebileceğiniz sohbet sayısı artık sınırlanmıyor ve bunların sırasını da dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.
Herhangi bir mesajı iletirken yanlış sohbeti seçerseniz, artık geri dönüp farklı bir sohbet seçebiliyorsunuz. Bunun yanında özel gruplardaki ve kanallardaki mesajların bağlantılarını, herkese açık gruplarda olduğu gibi kopyalamanıza izin veriliyor. Son olarak profil fotoğraflarının yanında bir çevrimiçi işareti görebiliyor, bu sayede kimin çevrimiçi olduğunu bir bakışta anlayabiliyorsunuz.
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