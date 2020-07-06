Televizyonu Temizlerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Koronavirüs döneminde evlerin hijyenini sağlamak herkes için öncelikli konuların başında geliyor. Televizyonları temizlerken görüntü kalitesi ve hijyenini sağlamak için bazı adımların takip edilmesi önem taşıyor.